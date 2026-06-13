Fußballerinnen von Opel Rüsselsheim mit neuem Trainer

Wie Jessica Klement berichtet, wird es zwei Abgänge geben: „Leonie Michels geht in die USA und hat dort ein Stipendium bekommen. Justine Becker wechselt den Verein.“ Mit neuen Spielerinnen sei man bereits in Gesprächen. „Einige haben schon mündlich zugesagt. Das freut uns. Denn unser großes Ziel ist es, den Kader zu vergrößern“, betont Klement. Das sei nach den Erkenntnissen aus der zurückliegenden Rückrunde auch dringend nötig. „Da hatten wir sehr viele Ausfälle, mussten regelmäßig mit Spielerinnen aus der zweiten Mannschaft auffüllen und konnten keine Kontinutiät reinbringen. Der Kader war zum Ende der Saison hin immer mehr ausgedünnt."