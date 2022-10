Fußballerinnen verpassen in Freiburg das Unentschieden Leverkusen lässt beim 2:3 zu viele Chancen ungenutzt.

Mindestens einen Punkt hätten Bayers Bundesliga-Fußballerinnen im Breisgau verdient gehabt. In einer intensiven Partie unterlagen sie dem SC Freiburg jedoch unglücklich mit 2:3 (2:3). Während der SCF sich freuen konnte, den Vorsprung ins Ziel gerettet zu haben, musste das Team von Trainer Robert de Pauw sich über Zweierlei ärgern: folgenschwere Abwehrfehler vor und eine schlechte Chancenverwertung nach der Pause.

„Leider haben wir in der ersten Halbzeit Fehler gemacht und laufen den Freiburgerinnen dann hinterher“, sagte der Coach der Gäste. Vor allem zwei Szenen wurmten den Trainer und die Spielerinnen. Beim ersten Gegentor in der dritten Minute wurde Janina Minge im Leverkusener Strafraum sträflich alleingelassen und ließ Keeperin Friederike Repohl mit einer sehenswerten Direktabnahme aus neun Metern keine Chance. Und auch Svenja Fölmli blieb bei ihrem Kopfballtreffer aus fünf Metern unbedrängt (38.). „Freiburg war meiner Meinung nach nicht unbedingt besser. Sie stehen in der ersten Halbzeit bei zwei Toren ungedeckt und nutzen ihre Möglichkeiten“, sagte Bayers Spielführerin Elisa Senß.

Sie selbst zeichnete für das zwischenzeitliche 1:1 verantwortlich, nachdem Chiara Bücher an der Grundlinie gedankenschnell nachgesetzt, den Ball erobert und scharf nach innen geflankt hatte (15.). Nach dem 1:3-Rückstand – Minge hatte mit einem Distanzschuss nachgelegt (40.) – brachte Juliane Wirtz die Gäste noch vor der Pause heran. Erneut hatte Bücher den Ball zuvor erobert und geflankt.