Fußballerinnen unterliegen im Schneetreiben von München Beim Tabellenzweiten aus der bayerischen Landeshauptstadt muss sich die Mannschaft von Coach Robert de Pauw trotz guter Leistung mit 0:2 geschlagen geben.

Was wäre vor 1.950 Zuschauern am Bayern-Campus – darunter auch eine kleine, aber lautstarke Gruppe Leverkusener Fans – möglich gewesen? Diese Frage steht insbesondere über der stärksten Phase der Gäste gleich nach der Pause. Schon im der ersten Halbzeit hatte sich das Team von Robert de Pauw als unangenehmer Gegner für den Champions-League-Teilnehmer gezeigt. Der hatte zwar wie erwartet mehr Ballbesitz, konnte in der ersten halben Stunde aber gegen die aufmerksam verteidigenden Leverkusenerinnen keinen Spielfluss entwickeln und kam nur zu Halbchancen. Lediglich aus mehreren Ballgewinnen in vielversprechender Position machten sie einfach nicht genug.

In der letzten Viertelstunde wurde der FCB stärker und ging durch einen sehenswerten Schuss von Georgia Stanway von der Strafraumgrenze in Führung (30.). Nach dem Seitenwechsel warenes dafür die Gäste, die mehr Zug zum Tor entwickelten und Münchens Anhänger im Schneetreiben um die Führung bangen ließen. Belohnen konnten die Rheinländerinnen sich in dieser guten Phase aber nicht. Amira Arfaoui scheiterte beim Versuch, den Ball nach starkem Diagonalpass von Elisa Senß unter Kontrolle zu bringen und musste dann kurz darauf mit ansehen, wie ihr Zuspiel im Strafraum keine Abnehmerin fand. Am nächsten kam dem Ausgleich Jill Bayings (55.). Die Niederländerin zirkelte einen Freistoß aus 20 Metern mit dem linken Fuß Richtung oberes Toreck. Am Ende fehlten wenige Zentimeter und der Ball landete in Pfostennähe an der Latte.