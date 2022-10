Fußballerinnen sind gegen Aufsteiger Meppen gefordert Frauen-Bundesliga: Auf den Trainerbänken gibt es eine gemeinsame Geschichte.

Zwei Wochen nach der 1:6-Niederlage in Wolfsburg wollen Bayer Leverkusens Fußballerinnen am Sonntag mit einem Erfolg gegen den noch punktlosen Aufsteiger SV Meppen (13 Uhr, Ulrich-Haberland-Stadion) zurück in die Erfolgsspur finden. Das Schlusslicht kommt gerade recht, um verlorenes Selbstvertrauen zurückzugewinnen. Ein Selbstläufer wird die Partie nach Einschätzung von Trainer Robert de Pauw aber keineswegs.