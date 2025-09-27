Fußballerinnen feiern Statement-Sieg gegen Frankfurt

Als nach etwas mehr als fünf Minuten hitziger Nachspielzeit der ersehnte Schlusspfiff ertönte, brach sich die Erleichterung im lautstarken Jubel Bahn. Durch den am Ende ebenso erzitterten wie verdienten 2:1-Sieg im Spitzenspiel gegen Eintracht Frankfurt haben Bayer Leverkusens Fußballerinnen eindrucksvoll ihre Ambitionen untermauert. „Es freut mich für meine Spielerinnen, dass sie wieder einmal eine Riesen-Performance auf den Platz gebracht haben und dass es uns gelungen ist, ein Top-Team der Liga zu besiegen”, betonte Coach Roberto Pätzold.
Durch den Erfolg haben sich die Leverkusenerinnen in der Tabelle ein ordentliches Stück nach vorne geschoben. Obwohl sie zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison bereits in München und gegen die SGE gespielt haben, belegen sie nach vier Spieltagen Rang drei und haben die Tabellenspitze in Reichweite. Double-Sieger FC Bayern und Vizemeister VfL Wolfsburg haben jeweils nur einen Zähler Vorsprung.
Als Jella Veit einen Schuss von Katharina Piljic mit der Hand abwehrte, schaltete Vanessa Fudalla am schnellsten und beförderte den Ball ins Tor. Allerdings hatte die Unparteiische Nadine Westerhoff die Szene bereits abgepfiffen und auf Handelfmeter entschieden. Den Strafstoß verwandelte Fudalla jedoch ebenfalls sicher (7.). Auch der zweite Treffer ging auf ihr Konto. Mit einem sehenswerten Chip-Ball hebelte die Ex-Frankfurterin Carlotta Wamser die Gäste-Abwehr aus, Fudalla vollendete nach feiner Ballannahme- und mitnahme (27.). „Die Vorarbeit war aber auch überragend”, bedankte sich die Doppeltorschützin bei der neuen Teamkollegin. Mit ihrer einzigen hochkarätigen Gelegenheit des ersten Durchgangs gelang Frankfurt allerdings der Anschluss. Bayers Torfrau Friederike Repohl wehrte einen Abschluss von Geraldine Reuteler noch ab, war beim Nachschuss von Rebecka Blomqvist aber chancenlos (42.).
Unmittelbar vor dem Pausenpfiff übersah Westerhoff ein klares Foulspiel im Strafraum. Trotz eines eindeutigen Tritts von Amanda Ilestedt gegen Fudalla winkte sie ab und entschied auf Weiterspielen. „Da hatten wir Glück, dass wir keinen Elfmeter gegen uns bekommen haben“, sagte Frankfurts Dilara Acikgöz.
In der ersten Hälfte traten die Gastgeberinnen überraschend dominant auf. Vorne lief nicht immer alles zusammen, aber mit ihrem konsequenten Pressing ließen die Leverkusenerinnen kaum etwas zu und kamen selbst mehrfach zu vielversprechenden Abschlüssen. „Wir haben eine richtig starke erste Halbzeit gespielt mit Ball, Chancen kreiert und den Gegner wenig zur Geltung kommen lassen“, lobte Pätzold. Die Gäste hätten sich in der ersten Hälfte vom aggressiven Anlaufen der Gastgeberinnen beeindrucken lassen, analysierte die später eingewechselte Nicole Anyomi.
Im zweiten Durchgang agierten die Leverkusenerinnen erst zurückhaltend und gerieten spätestens ab der 60. Minute mit mehreren offensiven Wechseln der SGE gehörig unter Druck. Zwar waren klare Chancen des Gegners mit Ausnahme des Pfostentreffers von Remina Chiba (77.) weiter Mangelware, aber für Entlastung konnte Bayer 04 nun fast gar nicht mehr sorgen. Für diese gefährliche Phase hatte Pätzold jedoch eine Erklärung: „Wir mussten der Englischen Woche Tribut zollen”, sagte er. So sei die letzte halbe Stunde zur Abwehrschlacht geworden, bei der sein Team dann allerdings komplett das Herz auf den Platz gelassen, alles reingeworfen und das Glück auch etwas erarbeitet habe.
Zum Abschluss der Englischen Woche wartet noch eine Pflichtaufgabe im DFB-Pokal auf die Pätzold-Elf. In der ersten Runde des Wettbewerbs sind die Leverkusenerinnen am Sonntag (12 Uhr) beim saarländischen Regionalligisten SV Elversberg klarer Favorit. Die Partie wird im Livestream auf Werkself-TV und in der Bayer-04-App live übertragen.