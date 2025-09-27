Fußballerinnen feiern Statement-Sieg gegen Frankfurt

Das war gut

In der ersten Hälfte traten die Gastgeberinnen überraschend dominant auf. Vorne lief nicht immer alles zusammen, aber mit ihrem konsequenten Pressing ließen die Leverkusenerinnen kaum etwas zu und kamen selbst mehrfach zu vielversprechenden Abschlüssen. „Wir haben eine richtig starke erste Halbzeit gespielt mit Ball, Chancen kreiert und den Gegner wenig zur Geltung kommen lassen“, lobte Pätzold. Die Gäste hätten sich in der ersten Hälfte vom aggressiven Anlaufen der Gastgeberinnen beeindrucken lassen, analysierte die später eingewechselte Nicole Anyomi.

Das muss besser werden

Im zweiten Durchgang agierten die Leverkusenerinnen erst zurückhaltend und gerieten spätestens ab der 60. Minute mit mehreren offensiven Wechseln der SGE gehörig unter Druck. Zwar waren klare Chancen des Gegners mit Ausnahme des Pfostentreffers von Remina Chiba (77.) weiter Mangelware, aber für Entlastung konnte Bayer 04 nun fast gar nicht mehr sorgen. Für diese gefährliche Phase hatte Pätzold jedoch eine Erklärung: „Wir mussten der Englischen Woche Tribut zollen”, sagte er. So sei die letzte halbe Stunde zur Abwehrschlacht geworden, bei der sein Team dann allerdings komplett das Herz auf den Platz gelassen, alles reingeworfen und das Glück auch etwas erarbeitet habe.

So geht es weiter

Zum Abschluss der Englischen Woche wartet noch eine Pflichtaufgabe im DFB-Pokal auf die Pätzold-Elf. In der ersten Runde des Wettbewerbs sind die Leverkusenerinnen am Sonntag (12 Uhr) beim saarländischen Regionalligisten SV Elversberg klarer Favorit. Die Partie wird im Livestream auf Werkself-TV und in der Bayer-04-App live übertragen.