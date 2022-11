Fußballerinnen erhalten eine zweite Chance bei der TSG Frauen-DFB-Pokal: Die Frauen von Bayer Leverkusen müssen zur TSG Hoffenheim.

Örtlich machen Bayers Bundesliga-Fußballerinnen am Sonntag (13 Uhr) dort weiter, wo sie vor der jüngsten Länderspielpause aufgehört haben. Zum DFB-Pokal-Achtelfinale bei der TSG Hoffenheim geht es für sie erneut ins Dietmar-Hopp-Stadion nach Sinsheim. Sportlich wollen sie es dabei allerdings deutlich besser machen als bei der 1:3-Niederlage im Liga-Duell an gleicher Stelle etwas mehr als zwei Wochen zuvor. „Wir haben in der Pause an den Dingen gearbeitet, die wir zuletzt nicht so gut gemacht haben. Gegen Hoffenheim hatten wir Bälle verloren, manche Situationen nicht erkannt und uns nicht gut am Gegner orientiert“, betonte Trainer Robert de Pauw.