Fußballerinnen des SV Rosellen feiern Heimsieg Der SV Rosellen feierte einen knappen Sieg gegen Bayer Uerdingen.

„In der ersten Hälfte hätten wir in einer Situation durchaus in Rückstand geraten können, da hatten wir etwas Glück“, stieg SV-Coach Tobias Haitz in sein Fazit ein. Und weiter: „Nach dem Seitenwechsel waren wir dann deutlich couragierter und zweikampfstärker, sind verdient in Führung gegangen, hätten auch noch auf 2:0 stellen können und haben hinten fast nichts mehr zugelassen. Es war kein unverdienter Sieg gegen einen sehr, sehr starken Gegner. Insgesamt ein super Abschluss in einem, personalbedingt, ganz schwierigen Jahr.“ Selina Görres (56.) machte mit ihrem elften Saisontreffer den sechsten Ligasieg des SV Rosellen perfekt.