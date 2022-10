Die Frauen des HSV Langenfeld wollen gegen die SG Kaarst bestehen. – Foto: Andrea Wahl

Fußballerinnen des HSV Langenfeld planen Achtungserfolg Gegner ist der starke Aufsteiger SG Kaarst.

Die Landesliga-Fußballerinnen des HSV Langenfeld sind wieder in der Spur. In den jüngsten beiden Partien gegen Meerbusch und den Düsseldorfer SC überzeugte die Elf von Trainer Carsten Kerkhoff mit Spielwitz und Leidenschaft. Am Sonntag sind die Hucklenbrucherinnen bei der SG Kaarst zu Gast (Anstoß 15.15 Uhr).

Vor einem Monat sah die Welt noch anders aus. Nach fünf Niederlagen zum Auftakt, in denen die Langenfelderinnen läuferisch und spielerisch teilweise klar unterlegen waren, zeigte sich Trainer Kerkhoff ratlos. Die zudem arg gewachsene Verletzungsliste machte wenig Hoffnung auf Besserung. Vor der dreiwöchigen Pause holte das Team aber einen ersten Achtungserfolg gegen den DSC. Und mittlerweile ist der Kader beinahe bei voller Stärke und zeigte in der vergangenen Woche gleich einmal, was eigentlich in ihm steckt. Gegen den – zu dem Zeitpunkt noch – Tabellenzweiten aus Meerbusch gewann die Mannschaft mit 4:2 (1:1). Julia Keppner bewies einmal mehr ihren Torriecher und erzielte alle vier Treffer. Durch den zweiten Saisonsieg kletterten die Hucklenbrucherinnen aus der Abstiegszone. Einzig die Verletzung von Innenverteidigerin Amanda Kuriata trübte die Stimmung. Die 24-Jährige zog sich einen Kreuzbandriss zu und wird in dieser Saison wohl keine Partie mehr bestreiten können.