Fußballerinnen des FSV Höhenrain bleiben mit Arbeitssieg an Spitzentrio dran 2:1 per Elfmeter

Der FSV Höhenrain spielte eine starke erste Halbzeit, kassierte aber in der 25. Minute einen Gegentreffer. Am Ende reichte es doch für einen Sieg.

FSV Höhenrain - MTV Diessen 2:1 (2:1) – Gegen Diessen zeigten die Höhenrainer Bezirksoberliga-Fußballerinnen vor allem in der ersten Halbzeit ein starkes Spiel. Bereits in der 15. Minute gelang Carina Schreiner auf Vorlage von Franziska Geigl die 1:0-Führung. In der Folge bestimmte die Heimmannschaft das Geschehen und ließ Gegner sowie Ball gut laufen. Mit ihrer einzigen wirklichen Chance glichen die Gäste jedoch nach 25 Minuten zum 1:1 aus: Eine Freistoßflanke segelte durch den FSV-Strafraum und landete bei Maria Breitenberger, die ungestört einköpfen konnte. Kurz vor der Halbzeit ging jedoch Höhenrain erneut in Führung: Sandra Ott wurde im Strafraum gefoult und verwandelte den fälligen Elfmeter selbst.