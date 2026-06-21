Fußballerinnen des FC Heitersheim steigen in die Verbandsliga auf

Aufsteiger: Der FC Heitersheim hat den Sprung in die Verbandsliga geschafft. – Foto: Norberut Kreienkamp

Die Fußballerinnen des FC Heitersheim setzen ihre erfolgreiche Reise fort: 2022 noch in der Kreisliga B, spielt das Team von Akin Acar nach einem 6:1 gegen Wittlingen fortan in der Verbandsliga.

Es gehört mittlerweile fast zu einer festen Tradition, das Fußballteams eine erfolgreiche Saison auf der spanischen Partyinsel Mallorca ausklingen lassen. Zu Songs, bei denen man sich nicht selten vergeblich auf die Suche nach einem tieferen Sinn begibt, wird dann ordentlich gefeiert. Auf die Fußballerinnen des FC Heitersheim trifft dabei ein Partyschlager aus dem Jahr 2022 von Lorenz Büffel, Malle Anja und Mia Julia Brückner ganz besonders zu: "Der Zug hat keine Bremsen". Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.