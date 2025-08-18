Die Spielerinnen um St. Georgens-Kapitänin Tamara Šmigić (vorne links) liefen mit Einlaufkindern ein. – Foto: Matthias Wolpert

Fußballerinnen des FC Freiburg St. Georgen scheiden im DFB-Pokal aus Beim großen Highlightspiel der Fußballerinnen des FC Freiburg-St. Georgen bleibt das Happy End aus.

Der Oberligist scheiterte in den Playoffs zur DFB-Pokal-Hauptrunde mit 2:3 an Chemie Leipzig.

Als südbadischer Pokalsieger hatten sich die Fußballerinnen des FC Freiburg St. Georgen für die Playoffs im DFB-Pokal qualifiziert. Am Samstag war es dann soweit: Im Alfred-Kunze-Sportpark ging es gegen die BSG Chemie Leipzig um den Einzug in die erste Hauptrunde, in der auch die Bundesligateams eingreifen. Die Reise zum Landesligisten nach Leipzig, dem DDR-Meister der Männer von 1951 und 1964, war gerade für Trainer Steven Rohrbach eine ganz besondere. Der Coach der Freiburgerinnen ist in der Nähe von Leipzig aufgewachsen, es zog ihn vor drei Jahren wegen des Studiums seiner Freundin nach Freiburg.

"Ich habe mich riesig über das Los gefreut. Auch wenn es 700 Kilometer für uns nach Leipzig waren", so Rohrbach. Neben der Mannschaft machten sich auch etwa 100 Fans aus dem Freiburger Stadtteil mit auf den Weg nach Ostdeutschland. "Ich glaube, es war für alle ein unvergessliches Erlebnis. Schade, dass wir es sportlich nicht krönen konnten", sagte Rohrbach. So darf nun die BSG Chemie Leipzig bei ihrer ersten DFB-Pokalteilnahme auf ein großes Los aus der Bundesliga hoffen. Gezogen werden die Paarungen am Dienstagabend. Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.