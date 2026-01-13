Kaarster Jubel. – Foto: SSVg Velbert 02

Fußballerinnen der SG Kaarst machen es richtig Trotz Verletzungsschock im Vorjahr tritt der Niederrheinligist bei der Hallenkreismeisterschaft an – und verteidigt seinen Titel.

Auch wenn die mit ihren Fußballerinnen in der Niederrheinliga spielende SG Kaarst die Mission Titelverteidigung keineswegs in Topbesetzung angegangen war, vermochte ihr Triumph bei der Hallenkreismeisterschaft nicht wirklich zu überraschen. Und so nahm sich die als Beisitzerin im Kreisfußballausschuss für die Organisation zuständige Brigitte Reuß-Tannigel in ihrem Fazit zunächst der neuen Plattform an, den Frauenfußball im Rhein-Kreis ein wenig professioneller zu präsentieren.

Die Idee, das Turnier „im Rahmen einer Gesamtveranstaltung zusammen mit den Männern und der Ü32 in der Großsporthalle in Gustorf auszutragen“, hielt sie mit dem Verweis auf die Arbeit der ausrichtenden SG Gustorf/Gindorf und die Moderation von Marc Pesch für unbedingt verfolgenswert. „Die Resonanz war durchweg positiv.“ Auch auf der mit rund 350 Zuschauern besetzten Tribüne. Damit verband sie die Hoffnung, „dass sich dieser positive Effekt auf eine vermehrte Teilnehmerzahl im nächsten Jahr auswirkt.“ Neben dem Totalverweigerer SV Rosellen aus der Niederrheinliga hatte überraschend auch Landesligist SV Glehn abgesagt, ebenfalls dem Budenzauber fern blieb Bezirksligist DJK Rheinkraft. Dass damit zwei der besten Mannschaften im Fußballkreis fehlten, fand der Kaarster Trainer Ludger Vernaleken ausgesprochen schade, „denn die Veranstaltungwar super organisiert. Und in den Spielen mit Bande und größeren Jugend- statt Handball-Toren fallen mehr Tore. Alles ist viel attraktiver.“ Kommentieren mochte er das Fernbleiben der Konkurrenz indes nicht, denn in Sarah Schmitz und Kim Amfaldern kamen auch in seinem Team nur zwei Spielerinnen aus der Stammformation auf dem Feld zum Einsatz.

Kaarst kann Titel verteidigen Er selbst sei ein Fan des Kicks unterm Hallendach und gucke sehr gerne zu, fügte er hinzu, habe es aber seinen Schützlingen überlassen, ob sie teilnehmen wollten. „Und es haben sich genug gemeldet.“ Weil darunter allerdings auch Spielerinnen waren, die auf dem Feld in der Kreisliga zu Hause sein, legte der Titelverteidiger keinen Durchmarsch hin. „Alle drei Spiele der Vorrunde waren knapp“, räumte Vernaleken ein. Trotzdem trug seine lockere Aufforderung, „habt Spaß!“, die Kaarsterinnen wieder ins Finale. Immerhin ins Halbfinale schaffte es Landesligist SG Gustorf/Gindorf, den, war Brigitte Reuß-Tannigel bewusst, nur seine Pflichten als Ausrichter zur Teilnahme quasi verpflichtet hatten. Trainer Dirk Wistuba gilt nicht unbedingt als Freund des Hallenfußballs. Zur Belohnung gab es am Ende die Auszeichnung für Lea Köcher als beste Torfrau des Turniers. Die Niederlage gegen den SC Grimlinghausen vermochte zwar auch sie nicht zu verhindern, aber nach dem 1:0-Erfolg im kleinen Finale über den Bezirksligisten BV Wevelinghoven durfte sich der ehemalige Niederrheinligist über Platz drei freuen.