Fußballerinnen der SG Hausen-Nollingen starten mit Abstiegsduell

Anstoß zur Rückrunde: Die SG Hausen-Nollingen ist am Sonntag in Ebnet gefordert.

Zum Auftakt der Rückrunde stehen die Verbandsliga-Fußballerinnen der SG Hausen-Nollingen vor einem wichtigen Auswärtsspiel. Landesligist FC Wittlingen kassiert einen Dämpfer im Aufstiegsrennen.

Am Sonntag nehmen die Verbandsliga-Fußballerinnen der SG Hausen-Nollingen die Mission Klassenerhalt wieder auf. Auf dem zehnten und vorletzten Tabellenplatz überwinterte das Team von Trainer Willi Karle und gastiert zum Rückrundenstart bei der SG Ebnet-Kappel (12.45 Uhr), die zwei Zähler vor Hausen-Nollingen auf dem rettenden achten Platz liegt. Eine Woche später wartet gegen den Tabellensiebten SV Deggenhausertal das nächste richtungsweisende Duell.