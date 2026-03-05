Fußballerinnen der SG Hausen-Nollingen starten mit Abstiegsduell

Zum Auftakt der Rückrunde stehen die Verbandsliga-Fußballerinnen der SG Hausen-Nollingen vor einem wichtigen Auswärtsspiel. Landesligist FC Wittlingen kassiert einen Dämpfer im Aufstiegsrennen.
Am Sonntag nehmen die Verbandsliga-Fußballerinnen der SG Hausen-Nollingen die Mission Klassenerhalt wieder auf. Auf dem zehnten und vorletzten Tabellenplatz überwinterte das Team von Trainer Willi Karle und gastiert zum Rückrundenstart bei der SG Ebnet-Kappel (12.45 Uhr), die zwei Zähler vor Hausen-Nollingen auf dem rettenden achten Platz liegt. Eine Woche später wartet gegen den Tabellensiebten SV Deggenhausertal das nächste richtungsweisende Duell.
In der Landesliga erlitt der FC Wittlingen beim Start aus der Winterpause einen Dämpfer. Der Tabellenzweite verlor das Nachholspiel beim SV Waldhaus mit 0:1 und verpasste es, auf drei Punkte an Spitzenreiter SG Aach-Linz/Denkingen heranzurücken. An diesem Wochenende könnten die spielfreien Wittlingerinnen auf Rang drei zurückfallen. Um wichtige Punkte im Abstiegskampf geht es am Sonntag für den Tabellenvorletzten SC Niederhof/Binzgen (13.15 Uhr gegen Aach-Linz) und das Schlusslicht FC Hauingen (15 Uhr bei der SG Bonndorf).