Fußballerin des Jahres 2026: Ein Vorbild auf und neben dem Platz

Seit 2017 prägt Finia Kurtius den VfL Rethwisch – als Spielerin, Organisatorin und Trainerin. Mit Tempo, Torgefahr und unermüdlichem Engagement ist sie aus dem Verein nicht mehr wegzudenken und setzt auch abseits des Spielfelds Maßstäbe.

Seit mittlerweile fast einem Jahrzehnt trägt Finia das Trikot des VfL Rethwisch – und steht sinnbildlich für die Entwicklung, die man sich in jedem Verein wünscht. 2017 noch als Jugendspielerin gestartet, ist sie heute eine feste Größe und unverzichtbare Säule innerhalb der Mannschaft.

Auf dem Platz überzeugt sie mit genau den Qualitäten, die den Unterschied machen: Einsatzbereitschaft, Tempo und Torgefahr. Sie geht voran, übernimmt Verantwortung und ist immer dann zur Stelle, wenn das Team sie braucht. Doch ihr Wert für den Verein lässt sich nicht allein in sportlichen Leistungen messen.