Fußballerin des Jahres 2026: Ein Vorbild auf und neben dem Platz

Seit 2017 prägt Finia Kurtius den VfL Rethwisch – als Spielerin, Organisatorin und Trainerin. Mit Tempo, Torgefahr und unermüdlichem Engagement ist sie aus dem Verein nicht mehr wegzudenken und setzt auch abseits des Spielfelds Maßstäbe.
Seit mittlerweile fast einem Jahrzehnt trägt Finia das Trikot des VfL Rethwisch – und steht sinnbildlich für die Entwicklung, die man sich in jedem Verein wünscht. 2017 noch als Jugendspielerin gestartet, ist sie heute eine feste Größe und unverzichtbare Säule innerhalb der Mannschaft.
Auf dem Platz überzeugt sie mit genau den Qualitäten, die den Unterschied machen: Einsatzbereitschaft, Tempo und Torgefahr. Sie geht voran, übernimmt Verantwortung und ist immer dann zur Stelle, wenn das Team sie braucht. Doch ihr Wert für den Verein lässt sich nicht allein in sportlichen Leistungen messen.
Abseits des Rasens zeigt sich ihr außergewöhnliches Engagement mindestens genauso deutlich. Ob Organisation, Mannschaftskasse oder spontane Aufgaben – auf sie ist jederzeit Verlass. Sie lebt den Teamgedanken und prägt damit das Miteinander im Verein entscheidend mit.
Auch in der Nachwuchsarbeit hat Finia Kurtius früh Verantwortung übernommen. Als Trainerin der damaligen F-Jugend stellte sie sich ohne große Erfahrung der Herausforderung, entwickelte sich kontinuierlich weiter und absolvierte erfolgreich die DFB-C-Lizenz. Heute gibt sie ihr Wissen und ihre Leidenschaft als Trainerin der E-Jugend weiter.
Ihr Weg steht exemplarisch für Einsatz, Entwicklung und echte Vereinsverbundenheit. In ihrem jungen Alter ist Finia bereits ein Vorbild – für ihre Mitspielerinnen, für den Nachwuchs und für den gesamten VfL Rethwisch.