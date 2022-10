Fußballerin der Woche: "Leihgabe" steuert vier Tore zum 5:5 bei Isabell Egloff vom SV Ahlerstedt/Ottendorf

Bei den Fußballerinnen des SV Ahlerstedt/Ottendorf ist sie längst so etwas wie der Edel-Joker. Das hat Isabell Egloff am vergangenen Freitag wieder einmal mit Bravour bewiesen.

Beim 5:5 beim FC Ostereistedt/Rhade sicherte sie den Punktgewinn quasi im Alleingang. Denn die Stürmerin machte vier Tore. Dabei war die 24-Jährige „nur“ eine Leihgabe an das A/O II-Team in der Frauen-Bezirksliga. Denn Isabell Egloff zählt eigentlich zum Stamm der dritten Vertretung, die in der Kreisliga spielt.

„Aber ich spiele immer da, wo ich als Stürmerin gebraucht werde. Es freut mich einfach, wenn ich aushelfen kann. Zudem kommt es auch meiner Entwicklung zugute, wenn ich höherklassig auflaufen kann“, sagt die Informatik-Studentin, die erst seit der B-Jugend im Verein kickt und in 42 Pflichtspielen 49 Mal getroffen hat.

Wenn „Isi“ nicht auf dem Fußballfeld steht oder für ihren Master-Studiengang an der HAW büffelt, hält sie sich mit Lauf- und Krafttraining fit - oder tobt mit ihrer Australian-Shepherd-Hündin „Frida“.

Was war Ihr schönstes Erlebnis auf dem Fußballfeld?

In der Vorbereitung habe ich bei einem 45-Minuten-Einsatz im Oberliga-Team drei Tore zum 5:1-Sieg gemacht.