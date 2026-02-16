Willy Hartmann hat zahlreiche Verdienste, nicht nur um den Bergsträßer Fußball. Der Träger des Bundesverdienstkreuzes ist im Alter von 93 Jahren am 11. Februar verstorben. – Foto: Lothar Voigt

Die Bergsträßer Fußballer trauern um Willy Hartmann. Der Ehren-Kreisfußballwart des Fußballkreises Bergstraße ist im Alter von 93 Jahren gestorben. „Er ist unbestritten ein Urgestein des Bergsträßer Fußballs, der ihm viel zu verdanken hat“, würdigt Kreisfußballwart Martin Wecht das Wirken des Elmshäusers, welches sich nicht nur auf Fußball und den Kreis Bergstraße beschränkte. Er hinter ließ sowohl im Vereinsleben seines Heimatortes als auch in der Politik bleibende Spuren. Welche Verdienste sich Willy Hartmann erworben hat und was Weggefährten sagen, lest Ihr im Plus-Text auf Echo online