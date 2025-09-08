Fußballer starten mit Sieg in Kreisligasaison

Nach der unerwarteten Niederlage in der ersten Runde des Kreispokals beim TSV Timmerlah war für das Team Wiedergutmachung angesagt. Die in den ungeliebten orangenen Trikots spielenden Gäste waren von Beginn an tonangebend, vermochten es aber nicht, den Ball im Tor unterzubringen. So ging es mit 0:0 in die Pause, die sich die Protagonisten aufgrund der maximalen Sonneneinstrahlung redlich verdient haben.

Mit Shakourian Karkan Pouria für Lars-Eric Krüger kam der RSV aus der Pause und macht dort weiter, wo er aufgehört hat. In der 55. Minute war es endlich soweit. Lamin Touray, der bereits im Pokalspiel gegen Lengede das entscheidene 4:3 per Sonntagsschuss erzielte, traf zum überfälligen 0:1.

Danach überboten sich die Offensivkräfte im Auslassen von hochprozentigen Möglichkeiten. Die wenigen Entlastungsangriffe der Gastgeber verpufften meistens vor dem Strafraum des von Michael Moths gehüteteten Tores, so dass am Ende ein hochverdienter 1:0 Auswärtssieg für den RSV verbucht werden konnte.