Fußballer starten in die Vorbereitung

Region. Auch wenn die Ferienzeit begonnen hat, hält das die Fußballer der Region nicht davon ab, in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit zu starten. Ein recht volles Programm gab es auch am vergangenen Wochenende.
Standesgemäß 3:0 (2:0) bezwang Bezirksligist TuS Pfaffen-Schwabenheim den Kreispokalsieger TuS Waldböckelheim. Abdullah Kurtoglu (29.), Tim Biegener (40.) und Ersan Bovut (87.) erzielten die Tore.
Beim rheinländischen B-Kreisligisten SG Ober Kostenz trafen für die SG Soonwald Max Koch (7.), Yannik Gohres (51.) Alex Reckert (53.) und Thore Schnell zum 4:2 (1:0). Trainer Lars Flommersfeld bracht dabei 18 Spieler zum Einsatz.
Klare Sache für den Landesliga-Aufsteiger: Bereits vor der Pause trafen für die SG Weinsheim beim Test in Rüdesheim (A-Klasse) Belmin Kurpejovic (17.), Lorenz Ayoop (51.) und Andy Halili, danach erhöhten erneut Ayoop (51.) und Eli Mukamba (64.) auf 5:0, ehe Emre Duran der VfL-Ehrentreffer gelang.
Die „Wilde 13“ entfesselten die Bezirksliga-Kicker der SG Fürfeld/Neu-Bamberg-Wöllstein gegen die SG Rheinhessische Schweiz (A-Klasse Alzey-Worms). Gleich fünf Tore erzielte Marcel Beck (22., 52., 60., 75., 77., 85.). In die Torschützenliste trugen sich beim 13:0 (5:0) außerdem ein: Mike Wettstein (3., 43., 78.), Dominik Gerhardt (28., 54., 66.) und Leon Fischer (39.).
Gegen die zweite Mannschaft des TSV Gau-Odernheim (Bezirksliga Rheinhessen) unterlag die Spvgg. Ingelheim mit 2:4 (1:3). Thiemo Stavridis (1:1, 22.) und Bastian Fetzer (2:4, 73.) netzten für den Ost-Landesligisten. Besser machte es die zweite Mannschaft vom Blumengarten, für die Amadou Bah (60.) und Sayeed Sayeedi (86.) gegen die SG Soonwald zum 2:0 trafen.
Über eine Stunde hielt Nico Setz, neuer Keeper der SG Guldenbachtal, seinen Kasten gegen seinen Ausbildungsverein, SG Meisenheim, sauber. In der Schlussphase setzte sich der klassenhöhere West-Landesligist aber durch Treffer von Justus Poli (76., 79.) und Mika Maurer (90.+3) durch.
Einen Hochkaräter hatte der SV Winterbach schon vor Wochenfrist zu Gast. Der West-Landesligist unterlag Oberliga-Absteiger SC Idar mit 1:5, Sebastian Fett hatte zum zwischenzeitlichen 1:2 (57.) genetzt.
Ein Erfolgserlebnis feierte Hassia Bingen beim 2:1-Sieg gegen die TSG Planig. Hasan Hasan (53.) und Ivan Curic (54.) legten per Doppelschlag vor, Umut Acar verkürzte (87.).
Die neu gegründete zweite Mannschaft von Eintracht Kreuznach unterlag der SG Gräfenbachtal mit 1:4 (0:1), für die Luca Ender gleich drei Tore erzielte (15., 80., 83.), den vierten Treffer steuerte Philipp Zimmermann (64.)bei.
Weitere Ergebnisse: (u. a.) SG Sponsheim - TSV Hargesheim 3:9, SG Gensingen/Grolsheim - TuS Hackenheim II 5:4, VfL Rüdesheim - SG Disibodenberg 5:0, TuS Winzenheim - Spvgg. Ingelheim II 3:3, SG Guldenbachtal - TuS Wörrstadt 0:2, TSG Wolfstein-Roßbach - SV Winterbach 3:5, SG Rheinhessen - Hassia Kemptem 3:4, TSG Planig - Spvgg. Dietersheim 3:6, TSV Hargesheim - TuS Roxheim 7:1, SG Schwabenheim/Appenheim - SG Gutenberg/Waldlaubersheim 6:1, SG Sponsheim - SG Gutenberg 5:0, TSV Lalo-Langenlonsheim - SG Rheinhessische Schweiz 3:3, VfL Simmertal - FSV Bretzenheim 11:1, SG Alsenztal - Spvgg. Dietersheim 1:6, TSG Planig - SG Reitzenhain 0:3, SG Alsenztal - TSG Planig 5:0, Hassia Bingen II - FSV Bretzenheim 0:7, SG Gensingen/Grolsheim - SG Armsheim/Flonheim II 7:0, SV Gau-Algesheim - FSV Winkel 7:2, Hassia Bingen II - Eintracht Kreuznach II 3:4.