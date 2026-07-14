Fußballer starten in die Vorbereitung

Die „Wilde 13“ entfesselten die Bezirksliga-Kicker der SG Fürfeld/Neu-Bamberg-Wöllstein gegen die SG Rheinhessische Schweiz (A-Klasse Alzey-Worms). Gleich fünf Tore erzielte Marcel Beck (22., 52., 60., 75., 77., 85.). In die Torschützenliste trugen sich beim 13:0 (5:0) außerdem ein: Mike Wettstein (3., 43., 78.), Dominik Gerhardt (28., 54., 66.) und Leon Fischer (39.).

Gegen die zweite Mannschaft des TSV Gau-Odernheim (Bezirksliga Rheinhessen) unterlag die Spvgg. Ingelheim mit 2:4 (1:3). Thiemo Stavridis (1:1, 22.) und Bastian Fetzer (2:4, 73.) netzten für den Ost-Landesligisten. Besser machte es die zweite Mannschaft vom Blumengarten, für die Amadou Bah (60.) und Sayeed Sayeedi (86.) gegen die SG Soonwald zum 2:0 trafen.

Über eine Stunde hielt Nico Setz, neuer Keeper der SG Guldenbachtal, seinen Kasten gegen seinen Ausbildungsverein, SG Meisenheim, sauber. In der Schlussphase setzte sich der klassenhöhere West-Landesligist aber durch Treffer von Justus Poli (76., 79.) und Mika Maurer (90.+3) durch.

Einen Hochkaräter hatte der SV Winterbach schon vor Wochenfrist zu Gast. Der West-Landesligist unterlag Oberliga-Absteiger SC Idar mit 1:5, Sebastian Fett hatte zum zwischenzeitlichen 1:2 (57.) genetzt.