Fußballer sind im Handball aktiv SV Spiegelberg macht mit der HSG Sulzbach-Murrhardt gemeinsame Sache.

Deshalb trafen sie sich zu einer gemeinsamen Übungseinheit in der Sporthalle in Sulzbach. Das Highlight waren dabei zwei Spiele, die über jeweils 30 Minuten gingen. Zum einen spielten beide Vereine gegeneinander Handball. „Dies Partie gewann die HSG deutlich“, sagt Spiegelbergs Fußballtrainer Steffen Flaig. Er freute sich allerdings, dass andersherum seine Schützlinge klar den Vergleich im Fußball für sich entschieden.

Die Sportler beider Vereine zeigten viel Interesse und hatten ihren Spaß. Zudem bekamen sie neue Einsichten in eine Sportart, die sie bislang noch nicht so sehr kannten. Außerdem kamen auch altbekannte Gesichter wieder in die Sporthalle und bekundeten ihr Interesse am Sport. Dadurch erhoffen sich beide Klubs, den einen oder anderen Spieler zurückgewinnen zu können. Doch wie kam der Kontakt zustande? „Wir haben uns mal ein Handballspiel der HSG Sulzbach-Murrhardt angeschaut und kamen da dann ins Gespräch“, erzählt Spiegelbergs Fußballcoach Steffen Flaig. Außerdem hat er zwei Akteure in seinen Reihen, die auch im Handball bei der HSG aktiv sind.

Es handelt sich dabei um David Miguens und Tolga Ressimoglu. Letztgenannter steht beim Handball-Bezirksligisten aus Sulzbach und Murrhardt zwischen den Pfosten. Bei Spiegelbergs Fußballern hingegen kommt er in der Kreisliga B2 im Angriff zum Einsatz. Miguens spielt im Handball auf Rechtsaußen, bei den Fußballern ist seine angestammte Position eher in der Abwehr. Die beiden und auch die anderen Hand- und Fußballer ließen den Abend im gemütlichen Beisammensein ausklingen. Bei einem sind sich alle Beteiligten einig: „Wir werden es definitiv wieder machen“, sagt Spiegelbergs Coach Steffen Flaig.

