Fußballer mit Handicap brauchen neue Trikots Willich: Eine Integrationsmannschaft braucht Unterstützung bei der Beschaffung neuer Trikots.

Seit Anfang dieses Jahres ist der bisherige Verein für Rehabilitation (VSR) Willich Bestandteil des DJK-VfL Willich und hat sich dort als Rehasport-Abteilung eingelebt. Miteingegliedert wurde auch eine Gruppe von jungen Männern mit Behinderung, die in zwei Fußballmannschaften aktiv sind. Zuletzt konnten sie nach erheblichen Einschränkungen in der Corona-Pandemie endlich wieder das Training aufnehmen und unter neuem Vereinsnamen auch an einem Fußballturnier des Behinderten- und Rehabilitationssportverbands NRW (BRSNW) teilnehmen.