Fußballer im Kreis Kleve trauern um Thomas van Wickeren

Die DJK Appeldorn, bei der Thomas van Wickeren auch zeitweise Zweiter Vorsitzender war, zeigt sich tief betroffen: „Wir werden ihn in bester Erinnerung behalten und ihm ein ehrendes Andenken bewahren. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie“, heißt es in einer Mitteilung seines Heimatvereins. Thomas van Wickeren durchlief in Appeldorn alle Jugendteams und rückte 1986 in die erste Seniorenmannschaft auf. Bis 2000 spielte er – abgesehen von zwei Jahren bei Siegfried Materborn und dem SV Vrasselt – für die DJK.

Parallel auch als Platzwart aktiv

Parallel zu seiner aktiven Laufbahn trainierte er Jugendteams und war auch als Platzwart tätig. In der Saison 2000/01 übernahm er erstmals die erste Mannschaft der DJK Appeldorn. Anschließend wechselte er zu Arminia Kapellen-Hamb, bevor er 2006 erneut Trainer in Appeldorn wurde. Später war er bei der SV Hönnepel-Niedermörmter Coach der dritten Mannschaft. Ab der Saison 2015/16 stand er bei Union Kervenheim an der Seitenlinie und arbeitete dort bis 2024 auch mehrere Jahre als Sportlicher Leiter.