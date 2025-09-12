Fußballer des VfB Marburg bleiben hungrig und giftig

Marburg . „Ein guter Saisonstart, der aber keinerlei Anlass zum Ausruhen gibt“, zieht Kevin Kaguah, der Sportliche Leiter des VfB Marburg, nach sieben in der Fußball-Hessenliga absolvierten Spieltagen für die Universitätsstädter eine erste Zwischenbilanz. In Zahlen bedeutet dies: vier Siege, drei Niederlagen, zwölf Punkte (immerhin fünf mehr als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres) und Tabellenplatz sieben. Dazu ein positiver Trend, wurden doch nach dem Sieg zum Saisonauftakt und den sich anschließenden drei punktlosen Partien nun die letzten drei ausnahmslos gewonnen.