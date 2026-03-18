Fußballer des TSV Bicken stehen vor ungewisser Zukunft

Wohin geht die Reise von Fatih Yilmaz (l.) und Fußball-Kreisoberligist TSV Bicken? Eine Spielgemeinschaft ist wahrscheinlich, aktuell laufen Gespräche. © Lorenz Pietzsch

Mittenaar-Bicken. Rein sportlich war die bisherige Saison von Fußball-Kreisoberligist TSV Bicken lange sehr erfolgreich verlaufen. Nach 20 Spielen liegt die Elf von Trainer Michael Kiefler auf Relegationsrang zwei, darf sich damit weiterhin berechtigte Hoffnungen auf eine Rückkehr in die Gruppenliga machen. Zuletzt jedoch stimmten in der Liga die Ergebnisse nicht mehr: „Nur“ 1:1 im Derby gegen den SSC Burg II, gefolgt von einer krachenden 0:5-Niederlage am vergangenen Sonntag beim aufstrebenden Tabellenvorletzten FC Burgsolms II.