Fußballer des SSC Burg gönnen sich kleine Verschnaufpause

Kann die 0:2-Niederlage bei der TSF Heuchelheim nicht verhindern: Pierre Noel Mühl (l.) von Fußball-Verbandsligist SSC Burg. (Archivbild). © Isabel Althof

Heuchelheim. Was für ein Paukenschlag! Durch einen 2:0-Coup über den SSC Burg haben die TSF Heuchelheim im Kampf um den Klassenerhalt ein starkes Statement abgegeben. Zumindest der direkte Abstieg ist damit bei sechs Punkten Vorsprung auf den VfR Limburg und noch zwei ausstehenden Spielen aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs vom Tisch.