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Ligabericht
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Fußballer des SSC Burg gönnen sich kleine Verschnaufpause
Teaser VL MITTE: +++ In der Fußball-Verbandsliga hat sich der SSC Burg in der Schlussphase einer bärenstarken Runde eine kleine Auszeit gegönnt. Was der Trainer zum 0:2 in Heuchelheim zu sagen hat +++
Heuchelheim. Was für ein Paukenschlag! Durch einen 2:0-Coup über den SSC Burg haben die TSF Heuchelheim im Kampf um den Klassenerhalt ein starkes Statement abgegeben. Zumindest der direkte Abstieg ist damit bei sechs Punkten Vorsprung auf den VfR Limburg und noch zwei ausstehenden Spielen aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs vom Tisch.