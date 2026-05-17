 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligabericht

Fußballer des SSC Burg gönnen sich kleine Verschnaufpause

Teaser VL MITTE: +++ In der Fußball-Verbandsliga hat sich der SSC Burg in der Schlussphase einer bärenstarken Runde eine kleine Auszeit gegönnt. Was der Trainer zum 0:2 in Heuchelheim zu sagen hat +++

von Redaktion · Heute, 20:48 Uhr · 0 Leser
Kann die 0:2-Niederlage bei der TSF Heuchelheim nicht verhindern: Pierre Noel Mühl (l.) von Fußball-Verbandsligist SSC Burg. (Archivbild). © Isabel Althof
Kann die 0:2-Niederlage bei der TSF Heuchelheim nicht verhindern: Pierre Noel Mühl (l.) von Fußball-Verbandsligist SSC Burg. (Archivbild). © Isabel Althof

Verlinkte Inhalte

VL Hessen Mitte
TSF Heuchelheim
SSC Juno Burg

Heuchelheim. Was für ein Paukenschlag! Durch einen 2:0-Coup über den SSC Burg haben die TSF Heuchelheim im Kampf um den Klassenerhalt ein starkes Statement abgegeben. Zumindest der direkte Abstieg ist damit bei sechs Punkten Vorsprung auf den VfR Limburg und noch zwei ausstehenden Spielen aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs vom Tisch.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.