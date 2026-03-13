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Ligavorschau
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Fußballer des SC Waldgirmes sehen sich nicht chancenlos
Teaser HL: +++ Der Hessenligist ist schwach aus der Winterpause gekommen. Dies gilt freilich auch für den VfB Marburg. Wie die beiden Mannschaften mit der Situation umgehen +++
Wetzlar . Weiter Vollgas geben, den Glauben an die eigenen Stärken bewahren, möglichst viele Punkte holen und hoffen, dass es am Ende zum Klassenerhalt reicht. Nichts anderes kann nach dem jeweils enttäuschenden Restrundenauftakt in der Fußball-Hessenliga für den SC Waldgirmes und den VfB Marburg derzeit gelten.