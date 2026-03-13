Fußballer des SC Waldgirmes sehen sich nicht chancenlos Teaser HL: +++ Der Hessenligist ist schwach aus der Winterpause gekommen. Dies gilt freilich auch für den VfB Marburg. Wie die beiden Mannschaften mit der Situation umgehen +++ von Redaktion · Heute, 17:54 Uhr · 0 Leser

Bei Luis Stephan ist die Diagnose da: Der Kapitän des Fußball-Hessenligisten SC Waldgirmes (am Ball) hat sich keinen Kreuzbandriss zugezogen, fehlt seinem Team aber bis April. (Archivfoto) © Uwe Krämer

Wetzlar . Weiter Vollgas geben, den Glauben an die eigenen Stärken bewahren, möglichst viele Punkte holen und hoffen, dass es am Ende zum Klassenerhalt reicht. Nichts anderes kann nach dem jeweils enttäuschenden Restrundenauftakt in der Fußball-Hessenliga für den SC Waldgirmes und den VfB Marburg derzeit gelten.