 2026-03-05T07:49:35.839Z

Ligabericht

Fußballer des SC Waldgirmes beim Klassenprimus ohne Chance

Teaser HL: +++ Die „kleine“ Eintracht ist für den Hessenligisten eine Nummer zu groß gewesen. Dennoch sorgt das Team aus Lahnau dafür, dass es bis zur 90. Minute spannend bleibt +++

von Redaktion · Heute, 15:11 Uhr · 0 Leser
Trotz mehrere Glanzparaden muss sich Torhüter Maik Buss (r.) mit dem SC Waldgirmes in der Fußball-Hessenliga dem Team von Eintracht Frankfurt U21 geschlagen geben. (Archivfoto) © Jenniver Röczey
Dreieich-Sprendlingen . Die Wiederauflage der Sensation aus dem Hinspiel, als Abstiegskandidat SC Waldgirmes dem wahrscheinlichen Meister Eintracht Frankfurt U21 mit 2:0 die bisher einzige Hessenliga-Niederlage beibrachte, blieb aus. Der Fußball-Hessenligist strich im schmucken Sprendlinger Sportpark mit 0:3 (0:0) die Segel.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.