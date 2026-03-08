Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Fußballer des SC Waldgirmes beim Klassenprimus ohne Chance
Teaser HL: +++ Die „kleine“ Eintracht ist für den Hessenligisten eine Nummer zu groß gewesen. Dennoch sorgt das Team aus Lahnau dafür, dass es bis zur 90. Minute spannend bleibt +++
Dreieich-Sprendlingen . Die Wiederauflage der Sensation aus dem Hinspiel, als Abstiegskandidat SC Waldgirmes dem wahrscheinlichen Meister Eintracht Frankfurt U21 mit 2:0 die bisher einzige Hessenliga-Niederlage beibrachte, blieb aus. Der Fußball-Hessenligist strich im schmucken Sprendlinger Sportpark mit 0:3 (0:0) die Segel.