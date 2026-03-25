Fußballer des OSV Meerbusch lassen Punkte liegen

Der OSV Meerbusch bleibt ein heißer Kandidat im Aufstiegsrennen. – Foto: Michael Zöllner

Der OSV Meerbusch hat im Aufstiegskampf der Bezirksliga einen kleinen Dämpfer erlitten. Die Mannschaft von Trainer Dominik Voigt musste sich gegen den CSV Marathon Krefeld mit einem 2:2 (1:1) begnügen. Der Vorsprung auf den ärgsten Verfolger Neuwerk beträgt sechs Punkte, wobei dieser noch ein Nachholspiel in der Hinterhand hat.

Es war ein ärgerlicher Punktverlust für die Osterather, die bereits in der vierten Minute in Rückstand gerieten, sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen ließen. Nach einer Ecke auf den zweiten Pfosten brachte Luis Heich den Ball nach innen, wo Ioannis Alexiou aus knapp fünf Metern zum Ausgleich einköpfte (23.). Tim Tetzlaff drehte die Partie nach schöner Vorarbeit von Marc Rommel (74.) komplett. Zwei Minuten vor dem Abpfiff nahmen die Gäste dem Spitzenreiter jedoch den bereits sicher geglaubten Sieg wieder aus der Hand. Am Sonntag um 15.15 Uhr ist der OSV beim SV Thomasstadt Kempen zu Gast.

In der Bezirksliga-Parallelgruppe setzte die Zweitvertretung des TSV Meerbusch ihre Talfahrt fort. Sie unterlag dem TV Kalkum-Wittlaer mit 0:1 (0:0) und kassierte damit im siebten Rückrundenspiel die sechste Niederlage. Jacob Schwalbach sorgte in der 86. Minute für den Siegtreffer der Hausherren. Mit nur neun Punkten liegen die Blau-Gelben weiterhin abgeschlagen am Tabellenende. Am Sonntag um 15.30 Uhr trifft die TSV-Reserve auf Rhenania Hochdahl. Strümp bleibt in der oberen Hälfte

In der Kreisliga A behauptete der SSV Strümp seinen Platz in der oberen Tabellenhälfte durch einen souveränen 4:1 (2:0)-Sieg beim FC Hellas Krefeld. Giray Koprülü (39./55.) und Florin Mahmutaj (41.) trafen zur zwischenzeitlichen 3:1-Führung, ehe Enes Altunel in der 78. Minute alles klar machte. Am Freitag um 20 Uhr empfängt der SSV den SC Waldniel.

Die Frauen des OSV Meerbusch kletterten in der Bezirksliga durch einen ungefährdeten 3:1 (2:1)-Sieg gegen den SC St. Tönis auf Rang drei. Die Gastgeberinnen bestimmten die erste Halbzeit und gingen durch Nele Nelles (18.) und Hannah Ungewitter (38.) mit 2:1 in Führung. Kurz nach dem Seitenwechsel legte Nelles (49.) ihren zweiten Treffer nach und entschied die Partie frühzeitig für die OSV-Frauen, die in der nächsten Begegnung am Sonntag, 12. April (10.30 Uhr), beim SC Hardt zu Gast sind.

Erster Punkt für U17 des TSV Meerbusch

In der DFB-Nachwuchsliga hat die U17 des TSV Meerbusch im sechsten Spiel den ersten Punkt geholt. Beim SV Wehen Wiesbaden kamen die Blau-Gelben zu einem 2:2 (0:1), liegen aber weiterhin mit acht Punkten Rückstand auf das rettende Ufer auf dem letzten Platz. Nach einem zwischenzeitlichen 0:2 sah es zunächst nach der nächsten Niederlage aus, doch die Gäste zeigten Moral und glichen durch Muhidin Suljakovic (60.) und Pele Reutershahn (67., Elfmeter) aus. Am Sonntag um 11 Uhr ist der TSV-Nachwuchs bei Viktoria Köln zu Gast.