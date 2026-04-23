 2026-04-23T13:43:33.969Z

Ligabericht

Fußballer des FSV Berghausen schlagen Alarm

Teaser KLC WETZLAR: +++ Sportlich stehen die Kicker in der C-Liga nicht schlecht da. Doch in der Zukunft könnte es Probleme geben. Davor will der Verein nicht die Augen verschließen. Was er plant +++

von Redaktion · Heute, 17:18 Uhr · 0 Leser
Sechs Jahre ist es her, als der FSV Berghausen mit dieser Mannschaft die Meisterschaft in der Fußball-C-Liga feiert. Mittlerweile ist der Verein längst wieder in dieser Spielklasse angekommen. Und ob es mit dem Fußball in der nächsten Saison überhaupt weitergeht, ist derzeit offen. © FSV Berghausen
Sechs Jahre ist es her, als der FSV Berghausen mit dieser Mannschaft die Meisterschaft in der Fußball-C-Liga feiert. Mittlerweile ist der Verein längst wieder in dieser Spielklasse angekommen. Und ob es mit dem Fußball in der nächsten Saison überhaupt weitergeht, ist derzeit offen. © FSV Berghausen

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KLC 1 Wetzlar
Berghausen

Aßlar-Berghausen . Zwei Jahre vor dem 100-jährigen Vereinsjubiläum kämpft die Fußballabteilung des FSV Berghausen ums Überleben. Die personelle Situation ist äußerst angespannt. „Nach dem Abstieg im vergangenen Jahr in die C-Liga besteht die Gefahr, dass wir in der kommenden Saison keine Mannschaft stellen können“, sagt Abteilungsleiter Pascal Zimmermann. Um das zu vermeiden, strebt der 33-Jährige zusammen mit Trainer Ferhat Güllü (46) einen Neustart an.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.