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Ligabericht
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Fußballer des FSV Berghausen schlagen Alarm
Teaser KLC WETZLAR: +++ Sportlich stehen die Kicker in der C-Liga nicht schlecht da. Doch in der Zukunft könnte es Probleme geben. Davor will der Verein nicht die Augen verschließen. Was er plant +++
Aßlar-Berghausen . Zwei Jahre vor dem 100-jährigen Vereinsjubiläum kämpft die Fußballabteilung des FSV Berghausen ums Überleben. Die personelle Situation ist äußerst angespannt. „Nach dem Abstieg im vergangenen Jahr in die C-Liga besteht die Gefahr, dass wir in der kommenden Saison keine Mannschaft stellen können“, sagt Abteilungsleiter Pascal Zimmermann. Um das zu vermeiden, strebt der 33-Jährige zusammen mit Trainer Ferhat Güllü (46) einen Neustart an.