Fußballer des FC Cleeberg atmen durch Teaser GL GI/MR: +++ Der Fußball-Gruppenligist gewinnt sein Heimspiel gegen den FC Gießen II. Den Siegtreffer erzielt ein Mann, der eigentlich überhaupt nicht mehr spielen wollte +++

Langgöns-Oberkleen (mcs). Der FC Cleeberg hat in der Fußball-Gruppenliga am Mittwochabend drei ganz wichtige Punkte gegen den FC Gießen II eingefahren. Nach zuletzt nur einem Erfolg aus den letzten sechs Partien wandelte das Team von Coach Stefan Hocker einen 0:1-Pausenrückstand noch in einen 2:1-Sieg und entfernte sich damit wieder von der Abstiegszone. Der Spielertrainer des Verbandsliga-Absteigers war mit seinem Treffer nach 82 Minuten letztlich der Sieggarant, während die Universitätsstädter zum wiederholten Male in den letzten Wochen eine Führung noch aus den Händen gaben.