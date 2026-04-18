Fußballer der Woche: Ronaldo-Fan aus Bargstedt schießt Last-Minute-Tor

Er ist fleißig beim Training und weiß, wo das Tor steht. Der Bargstedter Tom Werny lässt seine Mannschaft im Spiel gegen Wiepenkathen in der Nachspielzeit jubeln.
Mit einem Last-Minute-Tor hat sich Tom Werny vom TuS Eiche Bargstedt die Auszeichnung als ,,Fußballer der Woche“ verdient. Beim 4:3 Sieg gegen den TSV Wiepenkathen am 23. Spieltag erzielte er in der fünften Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer.
Für Bargstedt lief das Spiel anfangs nicht gut. Kurz vor der Halbzeit bekam das Team einen Elfmeter und traf zum 1:3-Anschlusstreffer. In der zweiten Halbzeit spielte Bargstedt besser. ,,Es war viel hin und her. Zum Schluss hatten wir mehr Chancen“, sagt Tom Werny.
Bargstedt hofft auf den Klassenerhalt
Die drei Punkte seien für den Klassenerhalt sehr wichtig. Der TuS Eiche Bargstedt steht aktuell auf dem 13. Tabellenplatz der Kreisliga und hat drei Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. Bei noch sieben Spielen ist der Klassenerhalt noch möglich, „auch wenn die Saison bisher durchwachsen läuft“, sagt Werny.
Der 28-Jährige spielt seit 2017 in Bargstedt. Er kam damals nach der Jugend zum Verein, spielte zuerst in der dritten Mannschaft und ist jetzt Teil der ersten Mannschaft. Er versuche regelmäßig beim Training dabei zu sein. Das sei früher im Schichtdienst nicht immer möglich gewesen. „Er gibt immer sein Bestes und ist einer der trainingsfleißigsten Spieler“, sagt sein Trainer Maik Ohlandt.
Was war Ihr schlimmstes Erlebnis auf dem Fußballplatz?
,,Das schlimmste war, als Joshua Zintel als sehr guter Freund und Teamplayer nach Ahlerstedt gewechselt ist. Derbyniederlagen und das Absteigen vor fünf Jahren zählen auch zu meinen schlimmsten Erlebnissen.“
Was war Ihr schönstes Erlebnis auf dem Fußballplatz?
„Schön war, dass Joshua nach nur einem Jahr zurückkehrte. Außerdem erzielte ich mal einen Fünferpack in der dritten Mannschaft. Schön waren Derbysiege und das Tor am letzten Wochenende.“
Wer ist Ihr Vorbild und warum?
Cristiano Ronaldo. Auch Jan Fitschen ist ein Vorbild, da er ebenfalls beim TuS Eiche Bargstedt spielte und dort viele Tore erzielt hat.