Fußballer der Woche: Ronaldo-Fan aus Bargstedt schießt Last-Minute-Tor von Tageblatt · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Werny

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Er ist fleißig beim Training und weiß, wo das Tor steht. Der Bargstedter Tom Werny lässt seine Mannschaft im Spiel gegen Wiepenkathen in der Nachspielzeit jubeln.



Mit einem Last-Minute-Tor hat sich Tom Werny vom TuS Eiche Bargstedt die Auszeichnung als ,,Fußballer der Woche“ verdient. Beim 4:3 Sieg gegen den TSV Wiepenkathen am 23. Spieltag erzielte er in der fünften Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer.

Für Bargstedt lief das Spiel anfangs nicht gut. Kurz vor der Halbzeit bekam das Team einen Elfmeter und traf zum 1:3-Anschlusstreffer. In der zweiten Halbzeit spielte Bargstedt besser. ,,Es war viel hin und her. Zum Schluss hatten wir mehr Chancen“, sagt Tom Werny.

Bargstedt hofft auf den Klassenerhalt

Die drei Punkte seien für den Klassenerhalt sehr wichtig. Der TuS Eiche Bargstedt steht aktuell auf dem 13. Tabellenplatz der Kreisliga und hat drei Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. Bei noch sieben Spielen ist der Klassenerhalt noch möglich, „auch wenn die Saison bisher durchwachsen läuft“, sagt Werny.

Der 28-Jährige spielt seit 2017 in Bargstedt. Er kam damals nach der Jugend zum Verein, spielte zuerst in der dritten Mannschaft und ist jetzt Teil der ersten Mannschaft. Er versuche regelmäßig beim Training dabei zu sein. Das sei früher im Schichtdienst nicht immer möglich gewesen. „Er gibt immer sein Bestes und ist einer der trainingsfleißigsten Spieler“, sagt sein Trainer Maik Ohlandt.