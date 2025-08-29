Fußballer der Woche: Neun direkte Torbeteiligungen beim 10:0

Ismail Topcu (31) ist selbstständig und betreibt ein italienisches Restaurant in Hemmoor. Auf dem Fußballplatz ist Topcu „Vollblutstürmer“. Ein Sechserpack macht ihn zum Fußballer der Woche. Eine Spielszene ärgert ihn aber.

„Iso ist ein Vollblutstürmer“, sagt sein Trainer Bernd Meyer. Die Statistik spreche für ihn: 2017/18 schoss er für den SC Hemmoor II in der 2. Kreisklasse Cuxhaven 44 Tore in 22 Spielen. In 166 Spielen seit 2015 netzte er laut dem TAGEBLATT-Portal FuPa 177 Mal. „Wenn ich eine Torchance habe, will ich treffen.“ So spricht ein Vollblutstürmer.

90 Minuten torlos blieb er im ersten Saisonspiel der 1. Kreisklasse (0:3 gegen Agathenburg/Dollern). Die 90 Minuten am vergangenen Sonntag gegen die SG Freiburg/Oederquart liefen besser. Beim 10:0 verbuchte er nach nur 27 Minuten einen lupenreinen Hattrick zum 3:0-Zwischenstand, er schoss das 6:0, das 9:0 per Strafstoß und den Endstand.

Meyer kennt den Wert, den Topcu für das Team hat. Trainer und Spieler, beide wechselten im Sommer vom TSV Germania Cadenberge (1. Kreisklasse Cuxhaven) zu O/O II. Topcu wollte etwas Neues in einem anderen Landkreis probieren nach dem Zusammenschluss von Cadenberge und dem VfL Wingst zur SG Am Dobrock.

„Es war ein besonderes Highlight, dass er den Weg mit mir gegangen ist“, sagt Meyer. Die Zweitvertretung von O/O habe „so einen wie ihn“ gebraucht. Topcu sagt, er habe bei O/O vor ein paar Jahren schon mal ein Probetraining gemacht. Aus beruflichen Gründen habe es damals noch nicht gepasst.

„Er steht oft goldrichtig, arbeitet viel für die Mannschaft“, sagt Meyer. Trotz seiner Größe - „nur“ 1,82 Meter - habe er ein enormes „Kopfballspiel“. Topcu sagt: „Ich bin nicht der Größte, aber kopfballstark. Beim Kopfball ist das Timing wichtig.“

Ein Kopfballtor sei ihm gegen Freiburg/Oederquart aber nicht gelungen. Meyer lacht.

Und dann ärgerte Topcu sich trotz seiner sechs Tore noch über eine bestimmte Szene...

Was war Ihr schönstes Erlebnis auf dem Fußballfeld?

Mein sechstes Tor gegen gegen Freiburg/Oederquart (lacht).

Was war das schlimmste?

Mein Pfostenschuss gegen Freiburg/Oederquart (lacht). Philipp Elfers hat mir eine Vorlage gegeben und ich habe das leere Tor nicht getroffen.

Wer ist Ihr Vorbild?

Messi wegen seines Talents und Ronaldo als Persönlichkeit.