Fußballer der Woche: Keeper rettet Sieg beim Tabellenführer

Der FC Mu/Ku II trat beim ungeschlagenen VfL Fredenbeck an. „Diese Serie wollten wir durchbrechen, sind selber auch seit Wochen in guter Form. Wir wollten aus einer sicheren Defensive heraus agieren. Das gelang uns gut“, sagt der 25-Jährige, der im ersten Durchgang in einer Eins-gegen-eins-Situation gegen einen VfL-Angreifer stark klärte und so das 0:0 zur Pause rettete.

Am Ende stand ein 2:1-Erfolg der Gäste - und Fahrenkrug hatte mit einigen starken Paraden großen Anteil daran. „Renè ist sehr zuverlässig und immer bereit auszuhelfen“, sagt Marvin Gudd, Trainer des FC Mulsum/Kutenholz II. In seiner Jugend lief der Keeper für die VSV Hedendorf/Neukloster, den VfL Güldenstern Stade und die JSG Geest auf.

Nach einigen Jahren beim FC Mu/Ku zog es ihn für vier Jahre zum MTV Elm, bevor er zurück zu seinem Stammverein kam.

Was war Dein schönstes Erlebnis auf dem Fußballplatz?