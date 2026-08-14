Fußballer der Woche: Björn Winzer schlägt zu – aber nicht mit dem Kopf Teamgeist als Schlüssel von Tageblatt · Heute, 08:25 Uhr · 0 Leser

– Foto: Moritz Fürste

Zwei Tore, zwei Vorlagen: Björn Winzer vom ASC Cranz-Estebrügge hat am ersten Spieltag gleich vier Scorerpunkte gesammelt. Sein Vorbild ist ein Kopfballspezialist.

Der ASC hat sich zum Kreisliga-Auftakt mit 6:3 gegen die VSV Hedendorf/Neukloster II durchgesetzt. „Die Spiele gegen Hedendorf sind immer besonders, sie haben so einen kleinen Derbycharakter“, sagt Winzer. n der 31. Minute bereitete der 26-jährige Mittelfeldspieler das 1:0 von Maximilian Haase. Sieben Minuten später erhöhte er selbst per Lupfer zum 2:0. Nach dem Seitenwechsel legte er Tommi Ritscher das 4:2 (57.) auf, ehe er in der 79. Minute per Einschieber zum 6:2 traf. „Zwei Buden und zwei Vorlagen sind schon mal eine Hausnummer“, sagt ASC-Trainer Sven Hubert.

Das Kopfballungeheuer ist zurück Winzer, der im Zentrum und auf den Außenbahnen eingesetzt werden kann, profitiert davon, dass er wieder regelmäßiger trainiert. Wegen seines Lehramtsstudiums war er zuletzt häufig verhindert. Nun absolviert er sein Referendariat an einer Grundschule in Jork. „Er wirkt durch das häufigere Training sehr viel frischer. Die Brust ist breiter geworden“, sagt Hubert. Seit dem Pokalspiel gegen Fredenbeck in der Saison 2018/19, trägt Winzer den Spitznamen „Kopfballungeheuer“. Damals erzielte der rund 1,70 Meter große Fußballer nach seiner Einwechslung in der 60. Minute drei Kopfballtore nach Standards.