 2026-08-06T13:32:42.897Z

Ligabericht

Fußballer der SG Waldsolms legen in der Fremde nach

Teaser GL GI/MR: +++ Die Gruppenliga-Fußballer der SG Waldsolms verpassen zwar die drei Punkte in Grünberg, bleiben aber ungeschlagen. Am Ende sorgt eine Szene noch für kurze Verwirrung +++

von Redaktion · Gestern, 19:52 Uhr · 0 Leser
Lukas Busch (r.) und die SG Waldsolms holen in der Fußball-Gruppenliga einen Punkt in Grünberg. (Archivbild) © Isabel Althof
Lukas Busch (r.) und die SG Waldsolms holen in der Fußball-Gruppenliga einen Punkt in Grünberg. (Archivbild) © Isabel Althof

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SG Waldsolms

Grünberg . Nach dem 1:0-Coup beim VfL Biedenkpf am ersten Spieltag hat die SG Waldsolms am zweiten auswärts erneut nachgelegt und den vierten Zähler in der Fußball-Gruppenliga geholt. 1:1 (0:0) hieß es am Ende bei der FSG Grünberg/Lehnheim/Stangenrod.

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