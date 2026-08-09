Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Fußballer der SG Waldsolms legen in der Fremde nach
Teaser GL GI/MR: +++ Die Gruppenliga-Fußballer der SG Waldsolms verpassen zwar die drei Punkte in Grünberg, bleiben aber ungeschlagen. Am Ende sorgt eine Szene noch für kurze Verwirrung +++
Grünberg . Nach dem 1:0-Coup beim VfL Biedenkpf am ersten Spieltag hat die SG Waldsolms am zweiten auswärts erneut nachgelegt und den vierten Zähler in der Fußball-Gruppenliga geholt. 1:1 (0:0) hieß es am Ende bei der FSG Grünberg/Lehnheim/Stangenrod.