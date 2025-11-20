Fußballer der SG Nordweil/Wagenstadt II haben Weltrekord im Visier

Wer einen Blick ins "Guinness Buch der Rekorde" wirft, erfährt Erstaunliches. Zum Beispiel, wer aktuell den Weltrekord der längsten Siegesserie im Fußball hält, aufgestellt in der vergangenen Saison. Es ist der saudi-arabische Klub al-Hilal mit 34 Siegen in Folge. Doch nun schickt sich eine Mannschaft aus Südbaden an, den Rekord einzustellen oder gar zu übertrumpfen: Die zweite Mannschaft der SG Nordweil/Wagenstadt holte am vergangenen Wochenende mit dem 4:0 gegen Winden II ihren 32. Sieg in Folge. Sollte die Serie am Samstag, 13.30 Uhr, beim Tabellendritten SC Gutach-Bleibach II Bestand haben, könnte im Derby gegen Hecklingen/Malterdingen II der Weltrekord eingestellt werden. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.