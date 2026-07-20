 2026-07-17T11:53:53.177Z

Turnier

Fußballer der Region kommen in Dornholzhausen zusammen

Teaser TURNIER: +++ Beim „Kesselberg-Cup“ des TV Dornholzhausen mischen auch zwei Teams aus dem Fußballkreis Wetzlar mit. So ist das Vorbereitungsturnier im Langgönser Ortsteil gelaufen +++

von Redaktion · Heute, 10:34 Uhr · 0 Leser
Wetzlarer Fußballkreis-Duell beim „Kesselberg-Cup“: Marius Nicoara (l.) und seine Mitstreiter vom Turniergastgeber TV Dornholzhausen schlagen Maximilian Lehnardt (M.), Robert Gerth und Co. vom FC Reiskirchen mit 5:0. © Isabel Althof
Wetzlarer Fußballkreis-Duell beim „Kesselberg-Cup“: Marius Nicoara (l.) und seine Mitstreiter vom Turniergastgeber TV Dornholzhausen schlagen Maximilian Lehnardt (M.), Robert Gerth und Co. vom FC Reiskirchen mit 5:0. © Isabel Althof

Verlinkte Inhalte

KLB Wetzlar
TV Dornholzh

Langgöns-Dornholzhausen. Mit seiner dritten Auflage entwickelt sich der „Kesselberg-Cup“ des TV Dornholzhausen zu einer festen Größe im Kalender der heimischen Fußball-Saisonvorbereitung. An drei Turnierabenden kämpften vier Mannschaften um den Titel – am Ende setzte sich erneut die TSG Leihgestern II durch. Der Gießener A-Ligist verteidigte seinen Vorjahressieg knapp vor der SG Trohe/Alten-Buseck/Rödgen II (A-Liga Gießen/Alsfeld). Gastgeber TV Dornholzhausen (B-Liga Wetzlar) belegte Rang drei, der FC Reiskirchen (C-Liga Wetzlar) wurde Vierter.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.