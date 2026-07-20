Fußballer der Region kommen in Dornholzhausen zusammen

Langgöns-Dornholzhausen. Mit seiner dritten Auflage entwickelt sich der „Kesselberg-Cup“ des TV Dornholzhausen zu einer festen Größe im Kalender der heimischen Fußball-Saisonvorbereitung. An drei Turnierabenden kämpften vier Mannschaften um den Titel – am Ende setzte sich erneut die TSG Leihgestern II durch. Der Gießener A-Ligist verteidigte seinen Vorjahressieg knapp vor der SG Trohe/Alten-Buseck/Rödgen II (A-Liga Gießen/Alsfeld). Gastgeber TV Dornholzhausen (B-Liga Wetzlar) belegte Rang drei, der FC Reiskirchen (C-Liga Wetzlar) wurde Vierter.