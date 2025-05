Fußballer das Leben gerettet: Rebecca Kerner geehrt

Wenn du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist und dann auch noch genau das Richtige machst: Dann kannst du zum Lebensretter werden. Der 27. April 2025 wird Rebecca Kerner aus Sigmarswangen möglicherweise ihr ganzes Leben begleiten. Es ist der Tag, an dem die 23-jährige Krankenschwester bei einem Fußballspiel zur Lebensretterin wird.

„Die Tage danach waren anstrengend“, sagt sie. Aber im Lauf der Zeit sei ihr dann bewusst geworden, dass sie schon etwas Besonderes geleistet hat. „Natürlich würde ich das jederzeit wieder tun“, sagt sie und hofft, dass sie von einem ähnlichen Vorfall künftig verschont bleibt. Als Mitarbeiterin in der kardiologischen Abteilung im Tübinger Krankenhaus hatte Kerner zwar in der Theorie schon mit Wiederbelebungsmaßnahmen zu tun, aber in echt „ist das schon anders“ sagt sie.

Und jetzt ist sie so etwas wie eine Heldin, auch wenn sie es gar nicht so sehe, sagt sie am Rande der Ehrung. Der Fußballbezirk Nordschwarzwald hatte zu einer „kleinen, aber feinen Feierstunde“ eingeladen. Beide Mannschaften, die anschließend das neu angesetzte Wiederholungsspiel bestritten, standen Spalier. Familie Kerner, mit Opa, Papa, den drei Schwestern und dem Bruder und viele Freunde der Familie sind gekommen.