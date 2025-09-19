Sieht seine erfolgreiche Mannschaft: Sebastian Eul. – Foto: Susanne Schmidt

Fußballer aus Materborn legen Traumstart hin Die Fußballer sind immer noch ungeschlagen und Spitzenreiter. Auch das Top-Spiel gegen den FC Aldekerk haben sie für sich entschieden. Was ist das Geheimnis, dass es aktuell so gut läuft? Und wieso sieht Trainer Sebastian Eul sein Team trotzdem nicht als

Nach dem Schlusspfiff kannte der Jubel bei Spielern, Trainer und Betreuern von Siegfried Materborn am Sonntagnachmittag im Sportzentrum Oberstadt kaum Grenzen. Im Spitzenspiel der Kreisliga A Kleve/Geldern hatten die Gastgeber soeben in der Siegfried-Kampfbahn den Tabellendritten FC Aldekerk mit 1:0 bezwungen. Und damit im fünften Saisonspiel den fünften Sieg eingefahren. Vor allem ein Schachzug hat den Materbornern in die Karten gespielt.

„Das war ein hartes Stück Arbeit. Aber nach der etwas glücklichen Führung zur Halbzeit haben wir dann für Durchgang zwei umgestellt“, sagt Trainer Sebastian Eul. Und das zahlte sich aus. Denn den Aldekerkern, die über eine halbe Stunde lang das bestimmende Team auf dem Platz gewesen waren, gelang nach dem Seitenwechsel im Offensivbereich fast gar nichts mehr. Anders sah es bei den Materbornern aus, die sich noch zwei, drei Chancen erspielten, aber ebenfalls ohne Torerfolg bleiben. Am Ende hatten die Zuschauer ein interessantes Spiel gesehen und bei den Gastgebern ein junges Team, das sich schon mit großem Zusammenhalt präsentiert.

Junges Blut für Materborn „Das konnten wir vor der Saison so nicht erwarten“, so Eul. Denn bei den Materbornern hatte es nach der abgelaufenen Saison einen personellen Umbruch gegeben. „So wie die vergangene Saison verlaufen ist, mit sehr schlechtem Start und dann doch schnell mit der Gewissheit, dass weder nach oben noch nach unten etwas für uns anbrennen wird, war dann einfach beim Team die Luft raus. Es fehlte die Motivation. Wir mussten einfacheine Entscheidung treffen. Und die hieß: Verjüngung der Mannschaft.“