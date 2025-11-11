Fußballer attackiert Schiedsrichter

Das Video verbreitete sich am Montag wie ein Lauffeuer in der heimischen Fußballszene, wobei es heute wohl eher heißen muss: Es ging viral. Darin zu sehen ist eine Szene aus der Sonntagspartie DJK Hoeningen gegen den PSV Neuss III in der Gruppe 1 der Kreisliga C. Schiedsrichter Robin Nilgen wird in der Aufnahme massiv von einem Neusser Spieler angegangen, schließlich schlägt der Fußballer den Unparteiischen an den Hinterkopf. Wie die Polizei am Montag bestätigte, rückte sie in der Folge mit mehreren Einsatzwagen an. Der betroffene Schiedsrichter klagte über starke Kopfschmerzen und wurde mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht, wo ein Schleudertrauma diagnostiziert wurde. Doch damit nicht genug: Am Sonntag gab es in zwei weiteren Partien der C-Ligen des Fußballkreises Grevenbroich/Neuss körperliche Auseinandersetzungen, zu denen die Polizei gerufen wurde.

Eine der anderen Partien war ebenfalls in Gruppe 1 die Begegnung SG Frimmersdorf/Neurath gegen SVG Grevenbroich II, das die Gäste mit 3:2 gewannen. Laut Polizei kam es erst danach zu einer Prügelei zwischen zwei Spielern, in die sich dann auch noch Anhänger beider Klubs einmischten. Die drei Einsatzwagen, die zuvor in Hoeningen vor Ort gewesen waren, fuhren gleich weiter zur Glück-Auf-Straße nach Neurath und bekamen noch Verstärkung. Wobei sich die Lage nach Ankunft der Ordnungshüter relativ schnell beruhigte, letztlich schrieben sie zwei Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung.

Vor Ort war Daniela Dohmen, die neue Vorsitzende des Fußballausschusses des Fußballkreises Grevenbroich/Neuss, weil die Frimmersdorfer im Vorfeld eine Verbandsaufsicht angefordert hatten. Zum Hintergrund erklärte Dohmen am Montag, dass es Konfliktpotenzial zwischen den beiden Vereinen gebe: „Beide sind auf der Anlage heimisch. Da kommt es wohl häufiger während des Trainings zu verbalen Auseinandersetzungen zwischen Spielern.“ Was sie vor Ort erlebte, dazu wollte die Vorsitzende des Kreisfußballausschusses sich nicht äußern, weil es sich aus Sicht der Sportgerichtsbarkeit um ein schwebendes Verfahren handele, von dem beide Vereine betroffen seien.

Gehört hatte sie selbstredend auch schon von dem Vorfall in Hoeningen. Wobei sie sich auch dazu nicht äußern wollte, ebenso wie Staffelleiter Thomas Müllers, dem der Sonderbericht zu der Partie noch nicht vorlag. Sie meinte nur allgemein: „Wenn Emotionen im Spiel sind, setzen wohl oftmals die Synapsen aus. Das kann ich nicht verstehen. Ich glaube, es fehlt an Respekt auf dem Fußballplatz.“ Das müssen Schiedsrichter so gut wie jedes Wochenende mal mehr, mal weniger stark ausgeprägt überall in Deutschland erleben, aber körperliche Attacken gegen Schiedsrichter sind zumindest im Fußballkreis Grevenbroich/Neuss eine Seltenheit. „Der letzte Vorfall dieser Art ist sieben Jahre her“, weiß Dohmen von ihrem Vater Reinhold, der auch ihr Vorgänger war.

Polizei schreibt Anzeige

Wegen der Attacke auf Schiedsrichter Robin Nilgen meldete sich am Montag sein Vater Roland Teppler in unserer Redaktion. Er war selbst vor Ort, war während des Vorfalls aber nicht am Platz und deswegen kein Augenzeuge. Doch was er auf dem Video zu sehen bekam, schockierte ihn hörbar: Sein Sohn geht mit einer Gelben Karten auf einen PSV-Spieler zu, der ihm aufgebracht entgegenkommt. Als die beiden noch rund einen halben Meter voneinander entfernt sind, springt der Spieler ihn an, so dass Brust an Brust stößt. Nilgen dreht sofort ab und geht Richtung Seitenlinie. Zunächst versuchen Akteure beider Mannschaften, den aggressiven Spieler zurückzuhalten, doch er bleibt dem Schiedsrichter auf den Fersen und schlägt ihm dann gegen den Hinterkopf. Danach wurde das Spiel dann abgebrochen.

„Das hat sich während der Partie hochgeschaukelt. Als mein Sohn ihm nach mehreren Ermahnungen die Gelb-Rote Karte zeigen wollte, ist es eskaliert“, sagt Roland Teppler. Als er sich hinterher im Klubhaus der Hoeninger um seinen Sohn kümmerte und der über immer stärkere Kopfschmerzen klagte, wurde ein Krankenwagen gerufen. Nach einer Nacht im Krankenhaus, so Teppler, konnte eine Gehirnerschütterung ausgeschlossen werden. Die erste Diagnose lautete Schleudertrauma, weitere Untersuchungen sollten folgen.

Ob sein Sohn rechtliche Schritte ergreifen will, konnte er nicht sagen. Wobei die Polizei zu berichten wusste, dass sie eine Anzeige wegen einfacher Körperverletzung aufgenommen hat. Gerne hätte unsere Redaktion auch mit einem Verantwortlichen des PSV Neuss zu dem Vorfall gesprochen. Doch alle Versuche der Kontaktaufnahme blieben erfolglos.

"Es wird hart durchgegriffen"