Fussballderby endet 2:2 - Spektakuläre Punkteteilung bei FCA vs. WB 2 3. Liga, Gruppe 1: FC Affoltern a/A - FC Wettswil-Bonstetten II von Kaspar Köchli · Heute, 16:59 Uhr · 0 Leser

Wettswil-Bonstetten II glückte kurz vor der Pause das 2:1 durch Kay Hodel. – Foto: Kaspar Köchli

Im Ämtler 3.-Liga-Duell empfing der FC Affoltern vor grosser Kulisse den FC Wettswil-Bonstetten 2.

Die beiden Teams trennten fünf Ränge und 13 Punkte voneinander. Während die Bezirksstädter nach zuletzt enttäuschenden Resultaten erpicht waren, wieder zum Erfolg zurückzukehren, besass das zweitplatzierte WB noch eine klitzekleine Aufstiegschance.

Der Gastgeber startete zweikampfstark in die Partie und eröffnete das Skore durch einen verwandelten Foulelfmeter. Allmählich nahm WB Fahrt auf und das Geschehen präsentierte sich fortan ausgeglichen. Nach Unachtsamkeiten in seiner Abwehr musste der FCA noch vor der Pause zwei Treffer zum 1:2 einstecken.