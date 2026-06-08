 2026-06-03T09:07:03.210Z

Spielbericht

Fussballderby endet 2:2 - Spektakuläre Punkteteilung bei FCA vs. WB 2

3. Liga, Gruppe 1: FC Affoltern a/A - FC Wettswil-Bonstetten II

von Kaspar Köchli · Heute, 16:59 Uhr · 0 Leser
Wettswil-Bonstetten II glückte kurz vor der Pause das 2:1 durch Kay Hodel.
Wettswil-Bonstetten II glückte kurz vor der Pause das 2:1 durch Kay Hodel. – Foto: Kaspar Köchli

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3. Liga, Gruppe 1
FC Wettswil II
FC Affoltern

Im Ämtler 3.-Liga-Duell empfing der FC Affoltern vor grosser Kulisse den FC Wettswil-Bonstetten 2.

Gestern, 14:00 Uhr
FC Affoltern a/A
FC Affoltern a/AFC Affoltern
FC Wettswil-Bonstetten
FC Wettswil-BonstettenFC Wettswil II
2
2
Abpfiff

Die beiden Teams trennten fünf Ränge und 13 Punkte voneinander. Während die Bezirksstädter nach zuletzt enttäuschenden Resultaten erpicht waren, wieder zum Erfolg zurückzukehren, besass das zweitplatzierte WB noch eine klitzekleine Aufstiegschance.

Der Gastgeber startete zweikampfstark in die Partie und eröffnete das Skore durch einen verwandelten Foulelfmeter. Allmählich nahm WB Fahrt auf und das Geschehen präsentierte sich fortan ausgeglichen. Nach Unachtsamkeiten in seiner Abwehr musste der FCA noch vor der Pause zwei Treffer zum 1:2 einstecken.

Mirco Döttling trifft per Foulelfmeter früh für den FC Affoltern.
Mirco Döttling trifft per Foulelfmeter früh für den FC Affoltern. – Foto: Kaspar Köchli

Nach Wiederanpfiff kam er zu guten Chancen, die allerdings ungenutzt blieben. Die Teams neutralisierten sich nun und die Partie war hartumkämpft, ehe dem FCA kurz vor Schluss das 2:2 glückte. Nach dem Spiel lud der Heimklub zum stimmungsvollen Apéro für Sponsoren und Supporter beider Vereine.

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