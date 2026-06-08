Fussballderby endet 2:2 - Spektakuläre Punkteteilung bei FCA vs. WB 2

Im Ämtler 3.-Liga-Duell empfing der FC Affoltern vor grosser Kulisse den FC Wettswil-Bonstetten 2.
Die beiden Teams trennten fünf Ränge und 13 Punkte voneinander. Während die Bezirksstädter nach zuletzt enttäuschenden Resultaten erpicht waren, wieder zum Erfolg zurückzukehren, besass das zweitplatzierte WB noch eine klitzekleine Aufstiegschance.
Der Gastgeber startete zweikampfstark in die Partie und eröffnete das Skore durch einen verwandelten Foulelfmeter. Allmählich nahm WB Fahrt auf und das Geschehen präsentierte sich fortan ausgeglichen. Nach Unachtsamkeiten in seiner Abwehr musste der FCA noch vor der Pause zwei Treffer zum 1:2 einstecken.
Nach Wiederanpfiff kam er zu guten Chancen, die allerdings ungenutzt blieben. Die Teams neutralisierten sich nun und die Partie war hartumkämpft, ehe dem FCA kurz vor Schluss das 2:2 glückte. Nach dem Spiel lud der Heimklub zum stimmungsvollen Apéro für Sponsoren und Supporter beider Vereine.
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