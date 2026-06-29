 2026-06-24T10:25:44.617Z

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Fußballcamp: Ex-Profis und Kids beim TuS Neuhausen zu Gast

Anfang Juli geben die ehemaligen Profispieler Alexander Esswein und Markus ihr Fußballwissen an den Nachwuchs weiter +++ Was die Kinder im „Be United Camp“ erwarten dürfen

von Martin Gebhard · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser
Früher Profi (unter anderem bei Hertha BSC), jetzt in der Regionalliga Südwest beim VfR Mannheim, gibt Alexander Esswein (im Bild) sein Fußballwissen inzwischen auch an den Nachwuchs weiter.
Früher Profi (unter anderem bei Hertha BSC), jetzt in der Regionalliga Südwest beim VfR Mannheim, gibt Alexander Esswein (im Bild) sein Fußballwissen inzwischen auch an den Nachwuchs weiter. – Foto: Jan-Niclas Grömling (Arch

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Alexander Esswein
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Dennis Dell
Dennis Dell

Worms. So manches Mädchen und so mancher Junge dürfte die großen Sommerferien dieses Jahr besonders herbeigesehnt haben. Denn die Kids sind sicher voller Vorfreude auf das Fußballcamp „Be United“ zweier prominenter Ex-Profis: Vier Tage, vom 6. bis 9. Juli, jeweils sieben Stunden lang, sind Markus Babbel und Alexander Esswein auf der Anlage des TuS Neuhausen nur ganz für den Nachwuchs da, wollen ihn im Fußball weiterbringen und vor allem Freude bereiten.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.

Bei Challenge ein Trikot gewinnen

„Die Kinder sollen Spaß haben“, spricht der 36-jährige Alexander Esswein von „unserem Herzensprojekt.“. Ganz ohne Druck, der ja in Schule und Verein durchaus vorherrsche, „sollen die Kinder einfach eine gute Zeit haben und können dabei, wenn sie intensiv zusammen sind, neue Freundschaften knüpfen.“ Vor allem: „Mit zwei Trainingseinheiten pro Tag können sie sich schnell weiterentwickeln und verbessern“, sagt der ehemalige Bundesliga- und U-Nationalspieler. „Jeden Tag gibt es auch eine Trikot-Challenge“, nennt er ein weiteres Highlight im Camp. „Und am letzten Tag entscheidet sich, wer es nach Hause nehmen darf.“

Zusammen mit Ex-Nationalspieler Markus Babbel (53) bietet der ehemalige Stürmer und Torjäger die Fußballcamps seit Ostern an. „Hier geht es um mehr als Technik und Tore. Bei uns geht es um Fairness, Respekt und Freude an der Bewegung“, betonen beide. Bei ihnen könne jedes Kind mitmachen, egal ob Anfänger oder schon richtig gut am Ball.

Fußballcamp findet in Neuhausen statt

„Wir kommen beide aus derselben Kante. In Viernheim gingen unsere Töchter auf dieselbe Schule und so entstand die Idee“, erläutert der gebürtige Wormser. Torschussübungen, ein Kontakt, zwei Kontakte, flacher, hoher Ball, Passübungen und zum Tagesabschluss ein lockeres Turnier – das sind nur einige Beispiele, worauf sich etwa 50 Kinder freuen dürfen. Aufbauend auf die Camps bieten Esswein und Babbel sogenannte „Sundays“ an, wo der Nachwuchs sonntags seine Fertigkeiten vertiefen kann.
Dass das Fußballcamp auf der Anlage des TuS Neuhausen steigt, führt Alexander Esswein auf die Freundschaft zum gleichaltrigen Funktionär der Wormser, Dennis Dell, zurück. Als Trikotsponsor tritt der Herrnsheimer Markus Weyrich auf.