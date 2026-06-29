Fußballcamp: Ex-Profis und Kids beim TuS Neuhausen zu Gast

Worms. So manches Mädchen und so mancher Junge dürfte die großen Sommerferien dieses Jahr besonders herbeigesehnt haben. Denn die Kids sind sicher voller Vorfreude auf das Fußballcamp „Be United“ zweier prominenter Ex-Profis: Vier Tage, vom 6. bis 9. Juli, jeweils sieben Stunden lang, sind Markus Babbel und Alexander Esswein auf der Anlage des TuS Neuhausen nur ganz für den Nachwuchs da, wollen ihn im Fußball weiterbringen und vor allem Freude bereiten.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
„Die Kinder sollen Spaß haben“, spricht der 36-jährige Alexander Esswein von „unserem Herzensprojekt.“. Ganz ohne Druck, der ja in Schule und Verein durchaus vorherrsche, „sollen die Kinder einfach eine gute Zeit haben und können dabei, wenn sie intensiv zusammen sind, neue Freundschaften knüpfen.“ Vor allem: „Mit zwei Trainingseinheiten pro Tag können sie sich schnell weiterentwickeln und verbessern“, sagt der ehemalige Bundesliga- und U-Nationalspieler. „Jeden Tag gibt es auch eine Trikot-Challenge“, nennt er ein weiteres Highlight im Camp. „Und am letzten Tag entscheidet sich, wer es nach Hause nehmen darf.“
Zusammen mit Ex-Nationalspieler Markus Babbel (53) bietet der ehemalige Stürmer und Torjäger die Fußballcamps seit Ostern an. „Hier geht es um mehr als Technik und Tore. Bei uns geht es um Fairness, Respekt und Freude an der Bewegung“, betonen beide. Bei ihnen könne jedes Kind mitmachen, egal ob Anfänger oder schon richtig gut am Ball.