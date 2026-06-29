Fußballcamp: Ex-Profis und Kids beim TuS Neuhausen zu Gast

„Wir kommen beide aus derselben Kante. In Viernheim gingen unsere Töchter auf dieselbe Schule und so entstand die Idee“, erläutert der gebürtige Wormser. Torschussübungen, ein Kontakt, zwei Kontakte, flacher, hoher Ball, Passübungen und zum Tagesabschluss ein lockeres Turnier – das sind nur einige Beispiele, worauf sich etwa 50 Kinder freuen dürfen. Aufbauend auf die Camps bieten Esswein und Babbel sogenannte „Sundays“ an, wo der Nachwuchs sonntags seine Fertigkeiten vertiefen kann.

Dass das Fußballcamp auf der Anlage des TuS Neuhausen steigt, führt Alexander Esswein auf die Freundschaft zum gleichaltrigen Funktionär der Wormser, Dennis Dell, zurück. Als Trikotsponsor tritt der Herrnsheimer Markus Weyrich auf.