Fußballbezirk in Trauer und weiterer Bezirksliga-Transfer

– Foto: Joachim Koschler

Der Fußballbezirk Nordschwarzwald trauert um Harald „Opa“ Brendle. Der langjährige Fußballer der SG Ahldorf-Mühlen-Dettensee ist am Samstagmorgen verstorben. Brendle war im Horber Stadtgebiet zu Hause und auf den Sportplätzen der Region ein gern gesehener Gast. Weit über Vereinsgrenzen hinaus war er bekannt und geschätzt. Eigentlich hätte er die Fahrt zur 75-Jahr-Feier des Württembergischen Fußballverbandes nach Ulm als Busfahrer begleitet. Die Gedanken gelten seiner Familie und allen Angehörigen. Sein Andenken als herzlicher Mensch und treuer Sportskamerad wird in guter Erinnerung bleiben.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

Aramäer Heilbronn

Aramäer Heilbronn verstärkt seinen Kader für die Bezirksliga Franken mit Gentian Hetemaj. Der ehemalige Nachwuchsspieler des VfR Heilbronn war zuletzt für den FC Heilbronn aktiv und hat bereits erste Erfahrungen im Aktivenbereich gesammelt. Bei den Aramäern möchte das junge Talent den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen. Hetemaj bringt Ehrgeiz, Lernbereitschaft und den Willen zur kontinuierlichen Weiterentwicklung mit. Der Verein sieht darin eine passende Mentalität für Mannschaft und eingeschlagenen Weg und freut sich auf die gemeinsame sportliche Zukunft in Heilbronn.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

FV Sulzbach/Murr

Der FV Sulzbach/Murr verstärkt seinen Kader für die Kreisliga A2 Rems/Murr/Hall mit Maciuca Eduard. Der erfahrene und motivierte Spieler wechselt vom FV Wüstenrot nach Sulzbach. Neben seinen Aufgaben auf dem Platz übernimmt Eduard in der kommenden Saison zusätzlich das Traineramt der A-Jugend. Dort soll er sein Wissen an den Nachwuchs weitergeben. Der Verein freut sich auf seine Unterstützung im Aktivenbereich und in der Jugendarbeit sowie auf die gemeinsame erfolgreiche Saison.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++