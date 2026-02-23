Fußballbezirk in tiefer Trauer um prägende Persönlichkeit Aktuelle Informationen kommen aus dem Fußballbezirk Enz/Murr. von red/pm · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: FuPa-Grafik

Der Fußballbezirk Enz/Murr trauert um eine seiner prägendsten Persönlichkeiten: Rainer Konrad, langjähriger Bezirksjugendleiter, ist am Sonntagabend im Alter von 79 Jahren verstorben. Mit ihm verliert der Jugendfußball der Region einen unermüdlichen Gestalter, dessen Wirken weit über Bezirksgrenzen hinausstrahlte.

Rainer Konrad war über Jahrzehnte hinweg das Gesicht des Jugendfußballs im Bezirk Enz/Murr. In insgesamt zehn Amtszeiten stand er an der Spitze der Bezirksjugend, setzte sich mit Nachdruck für die Interessen junger Fußballerinnen und Fußballer ein und prägte Strukturen, die bis heute Bestand haben. Sein Engagement war dabei nie bloße Pflichterfüllung, sondern Ausdruck tiefer Überzeugung. Konrad war Motor, Ideengeber und vertrauensvoller Ansprechpartner zugleich – für Vereine, Trainer, Eltern und Funktionäre. Noch bei der Jugendleiterhauptversammlung 2027 wollte er sich aus seinem Amt verabschieden. Dieser Schritt war geplant, vorbereitet und Ausdruck eines langen, erfüllten Ehrenamts. Nun ist ihm dieser Abschied nicht mehr vergönnt. Sein Tod hinterlässt eine Lücke, die nicht nur organisatorisch, sondern vor allem menschlich spürbar sein wird.

Sein Name war weit über die Grenzen des Bezirks hinaus bekannt. Zahlreiche Auszeichnungen würdigten sein außergewöhnliches Engagement: die Verbandsehrennadel in Gold, die DFB-Ehrennadel sowie im Jahr 2024 die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg für Verdienste im Ehrenamt. Diese Ehrungen stehen stellvertretend für ein Lebenswerk, das dem Jugendfußball gewidmet war. Auch aus den Vereinen kommen bewegende Worte. „Der Bezirk verliert leider eine prägende Persönlichkeit mit herausragenden Verdiensten für die Vereine und deren Jugend. In tiefer Trauer unser herzlichstes Beileid!“. Ein anderer Bezirk betont: „Mit ihm verliert der Bezirk Enz/Murr eine prägende Persönlichkeit des Jugendfußballs.“