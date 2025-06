Fußballbezirk Franken: So läuft die Relegation

Dieser Text wird laufend aktualisiert, ergänzt und erweitert.

__________________

Das ist die Relegation

In einer Relegation geht es darum, zusätzliche Auf- und Absteiger zu ermitteln, indem entweder im K.o.-Modus gegeneinander angetreten wird, es Hin- und Rückspiele oder Duelle innerhalb einer Gruppe gibt.

__________________

Fußballbezirk Franken

Relegation zur Bezirksliga



Es geht um einen Platz in der Bezirksliga Franken. Drei Spiele stehen dabei an. Hier sind die beiden Spiele der 1. Runde:

So., 15.06.2025, 11:00 Uhr VfL Brackenheim Brackenheim TSV Neuenstein TSV Neuenst. 11:00 PUSH beim TSV Löwenstein --- So., 15.06.2025, 16:00 Uhr SV Sülzbach SV Sülzbach SGM MassenbachHausen SGM MassenbachHausen 16:00 PUSH beim TSV Bitzfeld --- Finale: Die Sieger der 1. Runde treffen am Samstag, 21.06.2025, aufeinander. Gespielt wird um 18 Uhr beim SC Amrichshausen.

__________________

Relegation zur Kreisliga A1



Es wird um einen Platz in der in der Kreisliga A1 Franken gespielt. Drei Spiele stehen an. In der 1. Runde spielen:

---

Finale: Die Sieger der 1. Runde treffen aufeinander. Gespielt wird am Freitag, 20.06.2025, um 18.30 Uhr beim SV Leingarten.

__________________

Relegation zur Kreisliga A2



Ein Platz in der Kreisliga A2 Franken wird vergeben. Zwei Spiele sind dafür notwendig. In der 1. Runde gibt es diese Paarung:

beim TSV Stein am Kocher

---

Das Finale sieht wie folgt aus: