Fußballbezirk Franken erfolgreich im Seniorenfußball

Am vergangenen Wochenende wurde in Magstadt hochklassiger Fußball im Kleinfeldformat geboten. Bei besten Bedingungen auf der Anlage des SV Magstadt spielten insgesamt 17 Teams in vier Altersklassen um die württembergischen Meistertitel im Ü-Bereich – mit spannenden Partien, fairem Miteinander und verdientem Applaus für alle Beteiligten. Der Bezirk Franken war bei der Ü50 mit den Downtown Boys Neckarsulm und dem SV Leingarten und bei der Ü60 mit der Unterland-Auswahl und dem SV Leingarten, vertreten.