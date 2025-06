»Fußballbesessener«: DJK SB Straubing engagiert Daniel Stavlic

Von links: Tim Nickles, Gergö Galambfalvi, Marino Enger, Spielertrainer Simon Schub und Coach Daniel Stavlic. – Foto: Verein

Es war wieder ein harter Kampf, dennoch schaffte die DJK SB Straubing in der abgelaufenen Runde erneut den Klassenerhalt in der Kreisliga Straubing. Dank einer starken Frühjahrsrunde machten die Gäubodenstädter den Ligaverbleib einen Spieltag vor Schluss klar und konnten sich somit frühzeitig den Planungen für die kommende Saison widmen. Mit Daniel Stavlic kann der Klub nun auch einen neuen Chefanweiser präsentieren. Der B-Lizenz-Inhaber, der zuletzt den SV Haidlfing und den SV Perkam betreute, tritt die Nachfolge von Ciprian Focsaneanu an und bildet gemeinsam mit Spielercoach Simon Schub ein Trainergespann.

"Wir sind sicher, mit Daniel den richtigen Mann zu uns an Bord geholt zu haben. Er hat als junger, ehrgeiziger Spieler in Kroatien selbst den Weg in den Profibereich beschritten und weiß, worauf bei unseren Jungspunden zu achten ist. Der im besten Sinne "Fußballbesessene" ist ausgezeichnet vernetzt, passt menschlich wunderbar ins Team und arbeitet bereits akribisch an der taktischen Ausrichtung der Mannschaft, bei der er sicherlich auch einige neue Impulse setzen wird", freut sich DJK-Abteilungsleiter Ralf Bachmann. Der gebürtige Wuppertaler Stavlic, der in seiner Glanzzeit in Kroatien als Profi aktiv war und später für den VfB Straubing Tore am Fließband erzielte, hat eine völlig verkorkste Saison 2024/25 hinter sich. Erst wurde er Ende Oktober beim SV Perkam entlassen, im Frühjahr musste der 39-Jährige dann auch beim SV Haidlfing nur wenige Monate nach seinem Amtsantritt den Hut nehmen.

"Dieses Mal habe ich mir für meine Entscheidung länger Zeit genommen, um meinen zukünftigen Verein und das Umfeld kennenzulernen. Aber auch um für mich selbst die Entscheidung zu treffen, in welcher Rolle ich weiter machen möchte. Dabei habe ich mit entschlossen meine Spielerlaufbahn zu beenden. Ich war bis 26 Profi, werde nächstes Jahr 40 und ich merke einfach, dass mein Körper nicht mehr so richtig mitmacht. Als Trainer sehe ich eine sehr gute Perspektive bei der DJK Straubing. Hervorzuheben sind auch die Bemühungen der Vorstandschaft und Simon Schub. Es wird viel Wert auf die Jugendarbeit und den Zusammenhalt gelegt. Das Potential ist bei den Jungs da und das ist die Herausforderung für mich. Ich freue mich riesig auf den Vorbereitungsstart und die Zusammenarbeit mit Simon. Unser Ziel ist jeden Einzelnen weiterzuentwickeln und sich in der Kreisliga zu etablieren", gibt Stavlic zu Protokoll. Dabei kann er auf den reichen Erfahrungsschatz von Spielertrainer Simon Schub setzen, der die Mannschaft bestens kennt und schon in den letzten Jahren prägend begleitet hat. Mit Tim Nickles übernimmt zusätzlich ein ehemaliger Spieler das Kommando bei der zweiten Mannschaft, die in der A-Klasse Straubing an den Start geht. "Dass Tim, der seine Fußballschuhe verletzungsbedingt viel zu früh an den Nagel hängen musste, gleich Verantwortung im Traineramt übernimmt, ist bezeichnend für den Geist im Verein. Er ist das Bindeglied zu den jungen Spielern und wird die zweite Mannschaft sicherlich als eingeschworene Truppe in der A-Klasse führen. Komplettiert wird unser Trainergespann durch den ehemaligen Bezirks- und Bayernligakeeper Stephan Pratsch, der sich wieder unserer jungen Torhüter annehmen wird", verrät Fußballboss Bachmann, der mit Marino Enger (SG Mitterfels/Haselbach) und Gergö Galambfalvi (23, FSV VfB Straubing) auch zwei Neuzugänge an Land ziehen konnte.