Fußballausschuss tagt am 1. August beim SC St. Tönis

Mögliche Reduzierung der B-Ligen

Besprochen werden die Durchführungsbestimmungen und die Spielpläne für die Saison 2026/27, die in den Amateurklassen am Wochenende 15./16. August beginnt. Vorgelagert ist die erste Pokalrunde. Hier sind die Spiele für den 7. bis 9. August geplant. Daran anschließend findet eine Diskussion über die Reduzierung der B-Ligen auf Kreisebene statt. Derzeit sind die Mannschaften auf drei Gruppen verteilt. Weil es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Mannschaftsabmeldungen während der Saison kam, was am Ende der Saison dann ein schiefes Tabellenbild ergab, ist jetzt seitens des Fußballausschusses eine Reduzierung auf nur noch zwei Ligen angedacht. Dadurch soll die Kreisliga B qualitativ gestärkt werden, argumentiert der Fußballausschuss.

Kreisschiedsrichterobmann Andreas Kotira (SC St. Tönis) informiert die Vereinsvertreter über das neue Regelwerk. Im Mittelpunkt steht dabei ähnlich wie im Profifußball die Erhöhung der Nettospielzeit. Eckpunkte sind dabei, der Torabstoß, der Einwurf und das Verhalten bei Auswechselungen. Auch die Vorgehensweise, wenn Spieler nach Verletzungen auf dem Platz behandelt werden müssen, wird angesprochen. Über die weiteren Spielrunden im Sparkassenpokal wird informiert.