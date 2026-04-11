Fußballausschuss Moers stellt Saisonplanung auf den Kopf

Terminädnerungen in Moers. – Foto: IMAGO IMAGES

Die neue Spielzeit beginnt somit erst am 30. August, dem letzten Sonntag in den Sommerferien. Das Votum war eindeutig: 30 Vereine hatten sich gemeldet, lediglich vier Klubs waren dagegen, vier weitere enthielten sich.

Die ursprünglich angesetzten ersten beiden Spieltage am 16. und 23. August entfallen und werden nun am 16. September und 21. November, dem Samstag vor dem spielfreien Totensonntag, ausgetragen. Mögliche Verlegungen im Zuge von doppelten Platzbelegungen durch die Jugend sollen flexibel gehandhabt werden.

Eine Ausweitung auf höhere Ligen wie Bezirks- oder Landesliga sei zwar ebenfalls thematisiert worden, liege aber nicht in der Zuständigkeit des Kreises. Hier habe der Verbandsfußballausschuss bereits signalisiert, an den bestehenden Regelungen festzuhalten. „Die Verzahnung zwischen den Ligen bleibt somit bestehen“, sagt der KFA-Vorsitzende Peter Hanisch.

Neben der Terminfrage brachte der KFA auch ein neues Wettbewerbsformat auf den Weg: 17 Vereine haben sich für den neuen Kreispokal der Reservemannschaften ausgesprochen, ablehnende Stimmen gab es keine. Da noch einige Details zu klären sind, sollen zeitnah zwei Diskussionsabende – jeweils im nördlichen und südlichen Kreisgebiet – stattfinden, um gemeinsam mit den Vereinen ein tragfähiges Konzept zu erarbeiten.