Fußballabteilung bei Kreisliga-Aufsteiger Altenstadt/WN boomt Nach der Meisterschaft der ersten und zweiten Mannschaft meldet der Verein für die neue Spielzeit gleich drei Herren- und ein neu aus der Taufe gehobenes Damenteam von Werner Schaupert · Heute, 09:35 Uhr · 0 Leser

Der „Staff“ des SV Altenstadt/WN für drei Herren- und ein Damenteam (von links): Paul Glokpon (BFV-Beauftragter), Alexander Lindner (stv. Abteilungsleiter), Tobias Forster (Damencoach), Reinhard Grosser (Trainer Zweite), Danny Treuter (Torwart-Trainer), Leroy Häffner (Trainer Zweite), Lydia Eckert (Physio), Marvin Häffner (Trainer Erste), Tobias Heinze (Trainer Dritte/Betreuer), Felix Freudenberg (Social Media) und Manfred Arnold (Abteilungsleiter). Es fehlt Cafer Uludag (Trainer Dritte). – Foto: SV Altenstadt/WN

Der SV Altenstadt/Waldnaab aus dem Spielkreis Amberg/Weiden blickt auf eine äußerst erfolgreiche Spielzeit zurück. Da sicherte sich die erste Herrenmannschaft nicht nur dem Meistertitel in der Kreisklasse Ost und schaffte damit den Aufstieg in die Kreisliga, sondern sie erreichte auch das Finale im Totopokal auf Kreisebene. Den großen Erfolg perfekt machte das zweite Herrenteam, welches zum Saisonende 2025/26 den zweiten Tabellenplatz in der B-Klasse Ost belegte und sich dafür – nach dem Abstieg 2025 – mit dem sofortigen Wiederaufstieg in die A-Klasse belohnte.

Hochmotiviert und getragen von der durch die Erfolge entstandenen Euphorie, stürzt sich die Erste“ nun ins Abenteuer Kreisliga, wohlwissend, dass die Trauben dort sehr hoch hängen. Ziel ist es, den Klassenerhalt so früh wie möglich zu sichern, wie Meistertrainer Marvin Häffner (34) gegenüber FuPa erklärt: „Wir freuen uns natürlich sehr, dass wir nach einer spannenden und engen Saison die Meisterschaft erringen konnten und damit nach zwei Jahren zurück in der Kreisliga sind. Dort wartet auf uns eine große Herausforderung, bestückt mit starken Vereinen und einer Vielzahl sehr guter Spieler ist diese Liga sehr attraktiv und für uns bestimmt auch spannend. Wir wollen ab dem ersten Spieltag konzentriert ans Werk gehen und uns so schnell wie möglich eingewöhnen und zurecht finden. Was wünsche ich mir für die im Juli beginnende Saison? Natürlich, dass wir die Liga halten können, aber auch, dass meine Jungs alle verletzungsfrei bleiben, das ist eigentlich das Allerwichtigste“, so Häffner.



Auch die zweite Mannschaft geht nach einjährigem Intermezzo in der B-Klasse wieder eine Etage höher an den Start. Selbstredend gilt auch für sie, in erster Linie den Klassenerhalt einzufahren. Leroy Häffner (32), der Bruder des Coaches der Ersten, wird weiterhin an der Außenlinie stehen, schlüpft aber jetzt in die Rolle des Chefcoaches. Unterstützt wird er dabei von Reinhard Großer (53), der gleichberechtigt und neu im Trainerteam ist. „Ich bin froh, dass ich noch ein weiteres Jahr das Traineramt bei unserer der Zweiten übernehmen darf. Sicherlich hat meine Entscheidung, ein weiteres Jahr anzuhängen, die Kameradschaft die in der Mannschaft herrscht und der positive Zuspruch der Mannschaft meiner Person gegenüber beeinflusst“, so Häffner. Gemeinsam mit Großer wird er nun ein gemischtes Trainerteam aus Leidenschaft und Erfahrung bilden. „Zusammen mit Leroy möchte ich eine schlagkräftige Mannschaft formen, die so schnell wie möglich den Klassenerhalt sichern kann und es jedem Gegner schwer macht, gegen uns zu gewinnen“, sagt der neue Partner an der Seite des letztjährigen Co-Trainers.





Beklagen viele Vereine einen erheblichen Personalmangel, ja müssen sogar eine Spielgemeinschaft eingehen, um am Leben zu bleiben, ist man in Altenstadt/WN meilenweit davon entfernt. Fußballabteilungsleiter Manfred Arnold klärt auf: „Da unser Kader wirklich sehr groß ist, haben wir uns entschieden, eine dritte Mannschaft zu melden. Haben wir mit Fabio Schwarz, der uns in Richtung Wurz verlassen hat, nur einen Abgang zu verzeichnen, konnten wir auf der anderen Seite gleich acht neue Gesichter präsentieren. Nico Ocks von der DJK Irchenrieth, Alexandre Mabi und Cafer Uludag von der SpVgg Pirk, Thomas Mahl von der DJK Weiden, Florian Kick vom TSV Neudorf, Egzon Gashi vom FC Weiden-Ost, Luis Köpf vom SV Kohlberg und Mohamed Zouhri von der SG Parkstein konnten wir für uns gewinnen. Deshalb schicken wir also ein drittes Herrenteam in der B-Klasse ins Rennen, welches von Cafer Uludag und Tobias Wipper betreut wird. Mit Danny Treuter als Torwarttrainer haben wir rund um Marvin Häffner, der für die gesamte Trainercrew verantwortlich ist, ein tolles Team entstehen lassen.“



Mitte März hatte der SV Altenstadt/WN die positive Nachricht verkündet, dass die Bemühungen, eine Damenmannschaft zu gründen, von Erfolg getragen wurden. In der nahenden Saison 2026/27 wird das neuformierte Team nun bereits am Spielbetrieb teilnehmen. Der erfahrene Tobias Forster aus Schnaittenbach steht auf der Kommandobrücke der SVA-Damenelf. Besonders die Herausforderung, mit einer komplett neuen Mannschaft zu arbeiten und gemeinsam etwas aufzubauen, hat den 44jährigen bewogen, in Altenstadt anzuheuern, so Forster in einem Gespräch mit FuPa im Frühjahr dieses Jahres.









Auch wenn man als neuformiertes Team noch nicht so richtig weiß, wie der Leistungsstand ist, geht man optimistisch ans Werk, wie Fußballboss „Mane“ Arnold erklärt: „Ja, wir werden mit etwas ganz Neuem für uns in die Saison starten. Wir werden versuchen, sofort in der Kreisliga oben mitzuspielen um den SVA auch für den Frauenfußball attraktiv zu machen“, gibt er sich sehr selbstbewusst.



Der Kader, den der „Newcomer" aufbietet, kann sich jedenfalls sehen lassen: Neben den beiden Torfrauen Alina Moises und Karina Hausmann stehen Chefcoach Forster 21 weitere Spielerinnen zur Verfügung: Lena Arnold, Eva Auer, Laura Baitinger, Alicia Bauer, Alinka Brei, Maria Bruischütz, Sabrina Crum, Verena Eckert, Milena Gebhard, Selina Gleißner, Jule Halscheidt, Anna Kunz, Joelina Leuchtmann, Andrea Lukas, Anja Mai, Luisa Miederer, Felicitas Renner, Selina Ocks, Sabrina Schöner, Alina Stubenvoll und Anna Zwaschka sind heiß darauf, dass es nach vielen Trainingseinheiten endlich los geht.



Und dass die vielen Fußballerinnen und Fußballer im SVA-Trikot auch die entsprechenden Bedingungen auf dem Sportgelände vorfinden, um die Fans mit guten Leistungen zu erfreuen, auch dafür hat man bei den Blau-Weissen gesorgt. Neben der Neuanlage des B-Platzes und einer Umzäunung wurde ein Regiegebäude zwischen B- und A-Platz errichtet, welches ein barrierefreies WC und Abstellmöglichkeiten im Außenbereich bietet. Im Innenbereich des Sportplatzgebäudes wurden die vier Umkleideräume, Duschen und Toiletten im Keller komplett saniert. Neue Bodenfliesen wurden verlegt und eine Fußbodenheizung installiert. Auch die Duschen und Toiletten sind nun vollständig gefliest. „Im August sollten dann auch der neu angelegte Fußballplatz und unsere neue Tribüne fertig sein, um es unseren Spielern und Gästen so angenehm wie möglich zu machen“, so der umtriebige SVA-Spartenleiter Arnold abschliessend. Es wurde also auf dem Sportgelände an der Jahnstraße alles dafür getan, um weiterhin auf der Erfolgswelle zu schwimmen. Jetzt sind die Kicker am Zug.