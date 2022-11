– Foto: Arno Wirtz

Fußballabend von Werner Schoofs fand wieder großen Anklang Gegenstand waren große Tage der Deutschen Nationalmannschaft bei Weltmeisterschaften.

Vor wenigen Tagen fand wieder einmal der beliebte Fußballabend von Werner Schoofs statt. Werners Lieblingsmannschaft ist die Nationalmannschaft. Mit sehr viel Fleiß und Leidenschaft hat er besondere Geschichten und Anekdoten zusammengetragen. Diese wurden im Jugendcenter "Wellenbrecher" in Weeze für jedermann zugänglich vorgetragen.

Die Geschichten rund um die Nationalmannschaft: Angefangen von den Anfängen der WM- Spiele und der langen Überfahrt der europäischen Mannschaften per Schiff nach Südamerika, über die glorreiche "Breslauer Elf", die gegen Dänemark mit 8:0 siegte, bis zu der besonderen WM 1954 in der Schweiz, der mit dem WM-Titel abgeschlossen wurde. Dazu jeweils besondere Fotos, die auf Leinwand eingespielt wurden, wie der begeisterte Empfang der Menschen für die neuen Weltmeister, ein Ereignis, mit dem niemand gerechnet hatte. Wasserschlacht, Lama-Affäre und Götzes Goldenes Tor Für Fußballfans, die altersbedingt noch nicht alles miterleben konnten, ein interessanter Abend. Wie war das 1974, als die beiden deutschen Mannschaften zueinander gelost wurden, in Hamburg aufeinander trafen und die DDR überraschend mit 1:0 siegte. Wie kam es zur "Wasserschlacht" von Frankfurt als Deutschland gegen Polen glücklich mit 1:0 gewann und wie war es am Ende in München, am Finaltag, als Deutschland mit 2:1 gegen die Niederlande Weltmeister wurde? Alle diese Fragen fanden eine anschauliche Antwort!

Aber auch jüngere Weltmeisterschaften und besondere Ereignisse wurden erzählt: Das Aufeinandertreffen von Rudi Völler und Frank Rijkaard bei der WM 1990 in Italien, die Zettel im Stutzen von Jens Lehmann im Elfmeterschießen bei der WM 2006 oder das unvergessliche 7:1 unserer Mannschaft im Halbfinale gegen Gastgeber Brasilien 2014, als "wir" wenige Tage später durch ein Tor von Mario Götze wieder Weltmeister wurden. Im ganzen eine tolle Idee, in einigen Abständen solche Fan- Abende durchzuführen. Wer alles miterlebt hat, kann sich gut an alle Ereignisse erinnern, für alle jüngeren eine interessante Sache. Wir werden den nächsten Fußball-Abend von Werner Schoofs gerne bei FuPa ankündigen, damit er noch mehr Zuhörer finden kann.